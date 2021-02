Samsung Galaxy A32 4G avec écran 90Hz et quatre caméras arrière seront bientôt lancées en Inde, révèle la société

Samsung a annoncé que la société allait bientôt lancer le Samsung Galaxy A32 4G doté d’un écran 90Hz en Inde. Le micro-site spécifique à l’Inde de l’appareil est également en direct et révèle sa conception ainsi que certaines spécifications clés. Actuellement, le Samsung Galaxy A32 4G est vendu au détail en Russie et la variante 5G de l’appareil a fait ses débuts sur les marchés européens en janvier 2021. La date de lancement exacte en Inde reste incertaine et la société n’a pas encore communiqué plus de détails prochainement.

Selon le site Web dédié, le Samsung Galaxy A32 4G est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un appareil photo de 64 mégapixels et une batterie de 5000 mAh qui est censée fournir 20 heures de lecture vidéo. Comme mentionné, le panneau d’affichage sAMOLED prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et dispose d’une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Cependant, d’autres spécifications de l’appareil sont disponibles sur le site Web de Samsung Russie, où le smartphone se vend à 19990 RUB (environ 19,9600 Rs) pour l’option de stockage 4 Go de RAM + 64 Go et 21 990 RUB (environ 21 500 Rs) pour la RAM 4 Go +. Option de stockage de 128 Go. Le Samsung Galaxy A32 4G contient en outre un écran de 6,4 pouces avec une résolution Full-HD +, un SoC MediaTek Helio G80 et un port USB Type-C pour le chargement.

Outre la caméra principale de 64 mégapixels, la configuration de la caméra arrière quadruple comprend une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, un capteur macro de 5 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Les autres caractéristiques notables du Samsung Galaxy A32 4G incluent la 4G, le Bluetooth, un scanner d’empreintes digitales sous l’écran et la prise en charge d’une charge rapide. Le aura au moins deux options de couleur bleu et violet. Les détails des prix spécifiques à l’Inde ne sont pas clairs.

Le téléphone est identique au Samsung Galaxy A32 5G. Fait intéressant, la page d’assistance en Inde du smartphone (avec le numéro de modèle SM-A326B / DS) a été mise en ligne récemment, indiquant également son lancement imminent.