Samsung Galaxy A32 4G avec appareil photo principal de 64 mégapixels, batterie de 5000 mAh lancée en Inde: prix, spécifications

Samsung a discrètement lancé le Samsung Galaxy A32 4G en Inde, avant le lancement prévu le 5 mars. Le téléphone a fait surface sur le site Web de Samsung India, où ses prix et ses spécifications sont répertoriés. Certaines des caractéristiques notables du dernier smartphone Samsung incluent un écran 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo principal de 64 mégapixels. Le Samsung Galaxy A32 4G a fait ses débuts en Russie, tandis que la variante 5G de l’appareil est arrivée sur les marchés européens en janvier 2021.

Le Samsung Galaxy A32 4G porte une étiquette de prix de Rs 21 999 pour le seul modèle de stockage de 6 Go de RAM et de 128 Go. Les clients peuvent choisir entre quatre options de couleurs: Awesome Violet, Awesome Black, Awesome Blue et Awesome White. Cependant, le smartphone n’est pas encore disponible à l’achat et sa vente officielle débutera probablement le 5 mars en Inde. Le Samsung Galaxy A32 4G a été lancé en Russie dans deux variantes de 4 Go de RAM + 64 Go et 4 Go de RAM + 128 Go pour (environ Rs 19600) et RUB 21990 (environ Rs 21,500), respectivement.

En termes de spécifications, le Samsung Galaxy A32 4G dispose d’un écran Infinity-U Full-HD + sAMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Sous le capot, il contient un octa-processeur sans nom cadencé à 2 Ghz, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le site Web russe souligne que le smartphone est livré avec un SoC MediaTek Helio G80. Il existe également une prise en charge des cartes double SIM (Nano) et le téléphone contient également une prise audio de 3,5 mm.

La configuration de la caméra arrière quadruple sur le Samsung Galaxy A32 4G comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture f / 2,2, un capteur macro de 5 mégapixels avec ouverture f / 2,4 et un 2 -mégapixels capteur de profondeur. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Le téléphone peut enregistrer des vidéos Full-HD à 30 ips. Les autres caractéristiques notables du Samsung Galaxy A32 4G incluent la 4G, le Bluetooth v5.0, le Wi-Fi double bande, un scanner d’empreintes digitales sous l’écran et la prise en charge NFC. Le téléphone est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide adaptative de 15 W via le port USB Type-C. Le téléphone est censé offrir jusqu’à 20 heures de lecture vidéo ou jusqu’à 34 heures d’appel vocal (sur le réseau 4G).