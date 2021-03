Samsung Galaxy A32 4G arrive en Inde pour 300 $

Le Samsung Galaxy A32 4G annoncé la semaine dernière devait arriver en Inde le 5 mars, mais la société a lancé le smartphone avec deux jours d’avance.

Le Galaxy A32 4G est livré dans une seule configuration de mémoire de 6 Go / 128 Go en Inde et est répertorié sur le site officiel indien de Samsung. Son prix est de 21 999 INR (300 $ / 250 €) et propose quatre options de couleur: noir impressionnant, blanc impressionnant, bleu impressionnant et violet impressionnant.

Le Galaxy A32 4G est alimenté par le SoC Helio G80 et exécute One UI 3.1 basé sur Android 11. Il est construit autour d’un écran Super AMOLED 6,4 « FullHD + 90Hz avec une encoche pour le selfie 20MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Nous obtenons une configuration à quatre caméras à l’arrière, qui est une combinaison d’unités de profondeur 64MP primaire, 8MP ultrawide, 5MP macro et 5MP.

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 5000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 15W. Et il y a aussi une prise casque 3,5 mm pour ceux qui ne sont pas encore passés aux écouteurs sans fil.

