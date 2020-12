Samsung est occupé à tester la version bêta de One UI 3.0 basée sur Android 11 sur ses smartphones phares, mais il a également mis à jour les smartphones de niveau inférieur avec One UI 2.5, les Galaxy A31 et Galaxy M51 étant les derniers à bénéficier de la mise à niveau.

La mise à jour One UI 2.5 pour le Galaxy A31 contient la version du micrologiciel A315NKSU1BTK2, tandis que la version du micrologiciel du Galaxy A51 est M515FXXU1BTK4. Les deux sont basés sur Android 10 et sont fournis avec le correctif de sécurité Android de novembre 2020.







Samsung Galaxy A31 • Samsung Galaxy M51

Les nouvelles versions corrigent certains bogues et apportent des améliorations à la caméra et au clavier tout en introduisant la prise en charge de Bitmoji pour l’affichage permanent.

La mise à jour One UI 2.5 pour le Galaxy A31 est actuellement en cours de distribution en Corée du Sud et pour le Galaxy M51 en Russie et en Ukraine. Si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez essayer de le vérifier manuellement en accédant à la Réglages > Mise à jour logicielle menu de votre appareil.

