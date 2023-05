Samsung Galaxy A24 pour examen

Nous avons mis la main sur le nouveau Samsung Galaxy A24 alors faisons un déballage. Comme le reste de la gamme de midrangers de Samsung, l’A24 n’est livré qu’avec un câble dans sa boîte.

Le Galaxy A24 offre un coup de poing décent pour son prix très raisonnable – à l’avant, il y a un panneau Super AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz de résolution 1080p, à l’intérieur il y a un MediaTek Helio G99 de 6 nm avec 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM, ainsi qu’un 5 000 mAh batterie avec une charge de 25 W (mais vous devrez vous procurer le chargeur).

Le téléphone est en plastique et pèse raisonnablement 195 g. Ce poids rend le téléphone solidement assemblé. Cependant, notre appareil a un bouton d’alimentation très claquant. Ce n’est peut-être pas un problème, mais la façon dont ils sont, c’est perceptible pour un gestionnaire de téléphone chevronné.

L’écran a le contraste profond AMOLED typique et une sortie percutante. Il se débat sous une lumière très forte, cependant.

Notre unité est le Lime Green, et de la même manière que le Galaxy A34, il a un look jeune.

Le Galaxy A24 incarne le langage de conception Galaxy avec un avant et un arrière minimalistes, uniquement interrompus par les caméras. Cela fonctionne pour le Galaxy S23 Ultra, donc cela devrait fonctionner pour l’A24.

Nous avons commencé notre examen du Galaxy A24 et le publierons la semaine prochaine – restez dans les parages !