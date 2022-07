Samsung Galaxy A23 5G : tout ce que vous devez savoir

Samsung a récemment dévoilé son Galaxy A23 pour les clients en Inde. Maintenant, des rumeurs font surface sur une potentielle version 5G qui sera lancée dans d’autres territoires, dont l’Europe.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy A23 5G.

Quand sortira le Samsung Galaxy A23 5G ?

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour l’A23 5G pour le moment, Samsung n’ayant pas encore annoncé que l’appareil existe réellement. Des rumeurs commencent cependant à apparaître, notamment une certification FCC, suggérant que cela pourrait être bientôt.

Une version 4G du téléphone est déjà disponible en Inde et sur certains autres marchés, après son lancement en mars aux côtés du Galaxy A03, du Galaxy A13 (à la fois 4G et 5G), du Galaxy A33 5G, du Galaxy A53 5G et du Samsung Galaxy A73 5G.

Ainsi, avec la tendance vers la 5G pour la série A, nous nous attendons à voir le Galaxy A23 5G dans les prochains mois.

Combien coûtera le Samsung Galaxy A23 5G ?

Encore une fois, nous n’avons pas encore de prix confirmé par Samsung, nous devons donc examiner les autres modèles de la gamme pour obtenir des indices.

Samsung Galaxy A33 5G – 329 £ / 379,99 € (non disponible aux États-Unis)

Samsung Galaxy A23 – 18 499 ₹ (environ 189 £ / 239 $ / 222 €)

Samsung Galaxy A22 5G – 209 £ / 229 € (environ 265 $)

Comme Samsung maintient généralement une structure de prix assez stable, nous estimons que le Galaxy A23 5G atteindra environ 229 £ / 299 $ / 249 €.

La seule fuite de prix que nous ayons suggère que cela pourrait coûter un peu plus cher, mais nous le prendrions avec une pincée de sel. Gizpie a partagé ce qu’il prétend être les prix d’un détaillant européen et épingle le téléphone autour de 300 € (enfin, 301,76 €, pour être précis). Cependant, le site ne partage pas de quel détaillant proviennent les informations, et cette tarification étrangement précise (et clairement erronée) nous fait douter un peu des choses.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités du Samsung A23 5G ?

Les nouvelles restent rares sur les composants que Samsung utilisera pour l’A23 5G, mais nous avons vu quelques fuites et rumeurs récentes qui nous donnent une bonne idée de ce à quoi vous devez vous attendre.

Le pronostiqueur technique OnLeaks a publié une collection d’images rendues de ce à quoi pourrait ressembler le Galaxy A23 5G, sur la base des informations qu’il avait reçues.

Il présente une ressemblance frappante avec les autres appareils de la série A de 2022, il nous semble donc probable que c’est ainsi que la version finale devrait se présenter. Selon le rapport, l’A23 5G aura les dimensions approximatives suivantes : 165,4 x 77,0 x 8,5 mm (10,3 mm avec la bosse de la caméra arrière).

OnLeaks indique que le téléphone sera livré avec un écran plat de 6,55 pouces avec la caméra frontale Infinity V qui utilise une encoche en forme de larme peu profonde pour accueillir l’objectif. Il poursuit en disant que l’A23 5G sera alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 700, remplaçant le Qualcomm Snapdragon 680 4G dans le Galaxy A23.

Dans le rapport, il y a également des détails sur une configuration de caméra quadruple arrière (50Mp principal + 8Mp ultra large + 2Mp macro + capteur de profondeur 2Mp) et une caméra frontale de 13Mp, un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté (vraisemblablement dans le bouton d’alimentation) et un casque de 3,5 mm jack.

Cependant, nous avons maintenant des raisons de douter du rapport OnLeaks. Un téléphone supposé être l’A23 5G est apparu sur Geekbench, mais pas alimenté par le Dimensity 700 – à la place, il comporte le Snapdragon 695 5G à l’intérieur, aux côtés de 4 Go de RAM. Peut-être que seul ce détail dans le rapport initial est faux, mais il est tout aussi probable que plusieurs détails se révéleront finalement différents.

Le A23 5G est également apparu dans la certification FCC. Cela ne révèle pas trop de détails juteux, mais fait allusion à la batterie et à la charge. Il répertorie un chargeur de 25 W et une batterie de 5000 mAh – exactement la même chose que le Galaxy A23 ordinaire, il semble donc qu’il n’y aura aucun changement là-bas.

La liste ajoute également qu’il y aura des variantes simple et double SIM, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC et microSD – bien qu’il ne soit pas sûr de savoir comment cette dernière s’appliquera à la variante double SIM.

En dehors de cela, nous savons peu de choses sur le nouvel appareil, mais nous nous attendons à ce que des fuites continuent d’apparaître à mesure que la date de sortie approche. Alors, assurez-vous de revenir pour voir ce que nous pouvons déterrer. Lisez également nos guides des meilleurs téléphones économiques et des meilleurs téléphones de milieu de gamme pour voir à quoi le Galaxy A23 5G sera confronté.