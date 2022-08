Samsung Galaxy A23 5G dévoilé discrètement avec un écran LCD de 6,6 pouces et une batterie de 5 000 mAh

La variante 5G du Galaxy A23 est discrètement devenue officielle avec étonnamment peu de changements – un nouveau chipset pour activer la connectivité 5G et le taux de rafraîchissement de l’écran a peut-être été ramené à 60 Hz, mais même ce dernier élément reste à confirmer.

















SamsungGalaxy A23 5G

Les spécifications officielles de Samsung sont muettes sur la puce exacte qui alimente le Galaxy A23 5G. Les résultats d’un Geekbench ont suggéré que c’est le Muflier 695 – un 690 amélioré avec un CPU 15% plus rapide et un GPU 30% plus rapide. Le 695 a été annoncé aux côtés du Snapdragon 680 qui alimente le Galaxy A23 (4G) et les deux sont fabriqués sur le nœud 6 nm de TSMC, mais le matériel 695 est plusieurs générations plus récent (le processeur, par exemple, utilise des cœurs Kryo 660 contre Kryo 265, c’est-à-dire A78/A55 contre A73/A53).

Le téléphone peut être configuré avec 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage, extensible par des emplacements pour carte microSD jusqu’à 1 To. Comme son frère 4G, ce téléphone est lancé avec Android 12 et OneUI 4.1 prêts à l’emploi.



Galaxy A23 5G : écran LCD FHD+ de 6,6″

L’écran du Galaxy A23 5G est un panneau LCD de 6,6 pouces avec une résolution FHD +, les mêmes mesures que le téléphone 4G. Celui-ci avait un taux de rafraîchissement de 90 Hz et Gorilla Glass 5, cependant, les spécifications qui ont été publiées jusqu’à présent ne confirment ni n’infirment si ces fonctionnalités sont également présentes sur le modèle 5G. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un écran “Infinity-V”, ce qui signifie que la caméra selfie 8MP (f/2.2) est logée dans une encoche.

La configuration de la caméra arrière est inchangée. Il y a un module principal de 50MP avec un objectif f/1.8 et un stabilisateur d’image optique (OIS). Il est rejoint par un 5MP ultra large (f/2.2), plus une paire de modules 2MP – macro et profondeur.



Galaxy A23 5G : appareil photo selfie 8MP • Principal 50MP (avec OIS), ultra large 5MP, macro 2MP, profondeur 2MP

La batterie a une capacité de 5 000 mAh comme auparavant, la vitesse de charge n’est pas indiquée (elle était de 25 W sur le téléphone 4G). Les documents de la FCC ont apparemment confirmé que ce sera à nouveau 25W.













Samsung Galaxy A23 5G en orange, bleu clair, blanc et noir

Il n’y a pas encore de détails officiels sur le lancement du Samsung Galaxy A23 5G, mais nous nous attendons à le voir en Europe et en Inde. Le modèle de l’année dernière, le Galaxy A22 5G, lancé à 230 € / 20 000 ₹. Le Galaxy A23 (4G) a commencé à ₹ 24 000, donc la version 5G devrait être plus chère.

La source