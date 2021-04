Les fabricants d’accessoires ne sont pas un groupe de patients, l’un d’eux a publié des images d’un étui transparent pour le Samsung Galaxy A22 encore non officiel. Le design est très, très similaire à celui du Galaxy M62 / F62, jusqu’au motif à fines rayures et au dégradé à l’arrière.







Samsung Galaxy A22 (rendu de cas)

Il y a des différences, bien sûr. Pour commencer, nous voyons une caméra quadruple, mais où est le flash LED? Même le Galaxy A12 en a un. Au fait, le mois dernier L’Elec posté détails sur la caméra d’A22 – il sera équipé d’un module principal de 48MP, d’un ultra-large 8MP et de deux assistants 2MP. La caméra selfie aura un capteur 13MP. Ces chiffres correspondent aux spécifications du Galaxy A21.

Après avoir mentionné la caméra frontale, elle sera dans une encoche en forme de larme, que vous pouvez également voir sur ces images pour un protecteur d’écran en verre. Les M62 / F62 plus sophistiqués (et plus chers) ont des trous de perforation à la place.









Protecteur d’écran en verre pour le Galaxy A22

Selon les données de Omdia le A21 a été un véritable succès avec 19,4 millions d’unités vendues, ce qui en fait le cinquième modèle le plus populaire de 2020. Le Galaxy A22 suivra bientôt ses traces – il devrait être dévoilé en juin – et ciblera l’Inde et les marchés émergents.

Comme d’autres de la série A 2021, le Galaxy A22 sera disponible en deux versions: 4G et 5G. L’A32 5G est le premier téléphone 5G de Samsung à moins de 300 €, donc l’A22 5G devrait se situer dans les 230 €.

