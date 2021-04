Hier, nous avons vu des images détaillées du prochain Galaxy A22 5G de Samsung et maintenant l’appareil a été repéré sur Geekbench.

Liste du Samsung Galaxy A22 5G sur Geekbench

Le SM-A226B, comme on l’appelle, arbore en interne un chipset Mediatek Dimensitty 700 (numéro de modèle MT6833V / NZA) et 6 Go de RAM lors du démarrage d’Android 11. Le téléphone a géré 562 points dans le test monocœur et 1765 points dans le multi-cœur département.









Samsung Galaxy A22 5G (rendus par OnLeaks)

Selon les détails précédents, le Galaxy A22 5G apportera également un appareil photo principal de 48MP, un ultra-large 8MP et deux assistants 2MP. La façade abritera un écran Infinity-V et une caméra selfie 13MP. Le Galaxy A22 5G devrait être lancé à environ 200 $ / 230 € dans les mois à venir.

