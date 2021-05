Samsung Galaxy A22 5G apparaît dans la liste TUV

Samsung travaille sur un téléphone 5G d’entrée de gamme appelé Galaxy A22 5G et il sera alimenté par le chipset Dimensity 700 de MediaTek. Nous avons déjà vu des rendus de ce à quoi s’attendre en termes de conception et maintenant le téléphone a été repéré dans la base de données TUV

L’appareil porte le numéro de modèle SM-A226B / DS et contient un chargeur de 15 W. Malheureusement, la liste ne révèle aucune information supplémentaire. Sur la base des résultats précédents, l’A22 5G apportera 6 Go de RAM et une caméra principale de 48 MP aux côtés d’un snapper ultra-large de 8 MP et de deux modules de 2 MP.









Samsung Galaxy A22 5G (rendus par OnLeaks)

Il arborera une encoche de goutte d’eau en forme de V avec une caméra selfie 13MP et devrait démarrer Android 11 avec One UI 3.1 sur le dessus. L’A22 sera également disponible dans un modèle 4G / LTE uniquement pour les régions où la prolifération de la 5G n’est pas encore à la hauteur.

Passant par