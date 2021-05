Samsung Galaxy A22 5G apparaît dans la liste de la console Google Play

Nous avons déjà vu plusieurs listes de certification pour le prochain Galaxy A22 5G de Samsung et maintenant l’appareil a fait son chemin vers la console Google Play. La liste confirme que l’appareil est alimenté par la plate-forme MT6833 de MediaTek qui correspond au chipset Dimensity 700.

Liste du Samsung Galaxy A22 5G sur la console Google Play

Il y a aussi 4 Go de RAM et un écran de résolution FHD +. Le côté logiciel est probablement couvert par Android 11 avec One UI 3.1 en haut. Sur la base des rumeurs passées, nous nous attendons à un écran de 6,4 pouces avec une découpe en forme de V pour la caméra selfie. Le dos devrait comporter une configuration à triple came avec un capteur principal de 48MP tandis que le département de la batterie sera titré par une cellule de 5000 mAh.









Samsung Galaxy A22 5G (rendus par OnLeaks)

