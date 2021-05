Samsung Galaxy A22 4G et A22 5G rend et spécifications surface

Le Samsung Galaxy A22 devrait être attendu en juin et il semble qu’il se déclinera en deux variantes – 4G et 5G.

Les deux téléphones ont un design largement identique et quatre couleurs: blanc, noir, violet et menthe. Là où ils diffèrent, ce sont les caméras, les écrans, les chipsets et la biométrie.

Le Galaxy A22 5G, vu ci-dessous, sera alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 700 avec un modem 5G, un écran de 6,4 pouces, ce qui, étant donné le scanner d’empreintes digitales capacitif visible sur le côté, est probablement un écran LCD.

Il y aura trois caméras à l’arrière du Galaxy A22 5G – une principale 48MP, une 5MP (probablement ultra-large) et une 2MP (éventuellement macro, ou juste une profondeur). Le Galaxy A22 5G est un peu plus épais et plus lourd que son homologue 4G à 9 mm et 205 g, contre 8,5 mm et 185 g.

Samsung Galaxy A22 5G

Passant au Galaxy A22 4G, il sera alimenté par un chipset MediaTek Helio G80. L’écran est toujours un 6,4 pouces mais devrait être un AMOLED avec un scanner d’empreintes digitales optique intégré (étant donné le bouton d’alimentation normal sur le côté du téléphone).

En ce qui concerne la caméra, il y a un jeu de tir selfie 13MP et une caméra quadruple à l’arrière – 48MP + 5MP + 2MP + 2MP.



Samsung Galaxy A22 4G

Les Galaxy A22 4G et 5G seront dotés d’une batterie de 5000 mAh avec une charge de 15 W.

