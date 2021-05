Samsung Galaxy A22 4G apparaît sur Geekbench avec des spécifications clés, des sacs de certification FCC

Samsung devrait bientôt annoncer le Galaxy A22 en versions 4G et 5G. La variante 5G (SM-A226B) est apparue sur Geekbench le mois dernier avec un SoC Dimensity 700, 6 Go de RAM et Android 11. Maintenant, le modèle 4G est également passé par Geekbench, révélant des spécifications clés dans le processus.

La base de données de référence nous indique que le Galaxy A22 4G, désignation de modèle sportif SM-A225F, exécute Android 11 et dispose de 6 Go de RAM à bord, tandis que la section CPU révèle que le smartphone a le processeur MT6769V / CT sous le capot, que nous savons être un partie du SoC Helio G80.

Geekbench ne divulgue rien d’autre sur le Galaxy A22 4G, mais le smartphone a été certifié par la FCC (modèle SM-A225M / DSN), et sa liste sur le site Web de l’autorité de certification révèle que l’A22 4G sera livré avec un chargeur 15W.

Il n’y a pas encore de mot de Samsung sur le Galaxy A22, mais grâce aux rendus qui ont fui la semaine dernière, nous savons que les variantes 4G et 5G auront des conceptions similaires. Ils arboreront des écrans à encoches et des îlots de caméras de forme carrée à l’arrière. Cependant, le modèle 4G aura trois caméras arrière à l’intérieur du module, tandis que la version 5G en contiendra quatre.







Galaxy A22 4G • Galaxy A22 5G

