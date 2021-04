Samsung a travaillé dur pour débusquer sa populaire gamme Galaxy A avec l’annonce récente des Galaxy A72, A52 et A32. Le trio peut être offert à la fois dans une variété 4G vanille, ainsi que dans une variante 5G à la mode et à un prix raisonnable. Il semble que le géant coréen envisage maintenant d’introduire un appareil A encore moins cher dans le Galaxy A22. Encore une fois, en version 4G et 5G. La dernière fois que nous avons entendu parler d’un tel modèle remonte à décembre de l’année dernière, jusqu’à ce qu’un certain SM-A225F soit récemment repéré sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS).





Samsung Galaxy A22 4G: BIS • Test HTML5

Malheureusement, au-delà du surnom SM-A225F / DS, indiquant que le téléphone prendra en charge la double SIM, il n’y a pratiquement aucune autre information disponible sur l’A22 4G. Ce même numéro de modèle SM-A225F a également été repéré dans une liste de test HTML5, qui mentionne qu’il exécutera Android 11 prêt à l’emploi.

Nous ne savons pas vraiment grand-chose non plus sur le SM-A226B, qui serait le Galaxy A22 5G. Les rumeurs ont mentionné une configuration à quatre caméras avec un vivaneau principal de 48MP, 8MP untrawide et deux modules supplémentaires de 2MP pour la profondeur et les macros. Un selfie 13MP est également probable et apparemment, le Galaxy A22 5G devrait avoir deux variantes de RAM et de stockage et plusieurs couleurs, y compris le gris, le blanc, le vert clair et le violet. Le prix du 5G Galaxy A22 devrait être de l’ordre de 229 euros, ce qui le positionne naturellement plus bas que l’A32 5G. Par conséquent, nous pourrions nous attendre à ce qu’il fasse basculer quelque chose comme le chipset MediaTek Dimensity 700 ou 720, ou peut-être la partie budgétaire Snapdragon 480 5G de Qualcomm.

