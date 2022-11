Samsung Galaxy A14 5G et Galaxy M14 5G apparaissent sur Geekbench avec Exynos 1330 SoC

Nous savons que Samsung travaille sur le Galaxy A14 5G depuis que ses rendus ont fait surface le mois dernier. Mais le conglomérat coréen travaille également sur le Galaxy M14 5G, qui est apparu sur Geekbench avec le Galaxy A14 5G.

Le Samsung Galaxy A14 5G porte la désignation de modèle SM-A146B et est alimenté par le SoC Exynos 1330. Il fonctionne sous Android 13 et dispose de 4 Go de RAM à bord. Cependant, il pourrait y avoir plus d’options de RAM qui doivent encore être confirmées.

Le Samsung Galaxy M14 5G, code de modèle sportif SM-M146B, a les mêmes spécifications – Exynos 1330, 4 Go de RAM et Android 13. Cependant, il a obtenu un score inférieur au Galaxy M14 dans les tests monocœur et multicœur de Geekbench.









Samsung Galaxy A14 5G • Samsung Galaxy M14 5G

Geekbench n’inclut aucune autre spécification, mais des rumeurs prétendent que le Galaxy A14 5G sera livré avec un écran LCD FullHD + de 6,8 “, un lecteur d’empreintes digitales latéral et une configuration à trois caméras à l’arrière avec une unité de 50 MP. La caméra selfie sera utilisez un capteur 13MP, et l’ensemble du package sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh.









Fuite des rendus du Samsung Galaxy A14 5G

Le Galaxy A14 5G devrait devenir officiel cette année avec un prix de 230 €. Vous pouvez vous attendre à ce que plus de détails sur les A14 5G et M14 5G fassent surface dans les semaines à venir.

Source 1, Source 2 | Via 1 (en néerlandais), Via 2