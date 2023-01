Samsung Galaxy A14 5G apporte un écran FHD + et une caméra selfie 13MP

Samsung est allé de l’avant et a annoncé le Galaxy A14 5G, qui a fréquenté la rumeur ces derniers mois. Le téléphone est en fait assez similaire à son prédécesseur – le Galaxy A13 5G, mais il passe enfin à la résolution FHD+ et obtient également un appareil photo selfie 13MP amélioré.







SamsungGalaxy A14 5G

L’A14 5G est livré avec un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le reste de la fiche technique est repris de son prédécesseur avec un chipset MediaTek Dimensity 700, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via le slot microSD. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière, d’une caméra macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur. Il y a une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 15 W.

L’A14 5G démarre Android 13 avec One UI 5 et est disponible dans une seule couleur noire. Le prix aux États-Unis est fixé à 200 $ avec des ventes ouvertes à partir du 12 janvier.













Coloris du Samsung Galaxy A14 5G

Le Galaxy A15 5G arrive également dans certaines parties de l’Europe – Samsung dit qu’il sera disponible en Espagne « dans les mois à venir », mais il n’y a pas de prix attaché à cette annonce.

Source (en espagnol)