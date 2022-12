Samsung Galaxy A13 est le dernier téléphone à obtenir la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13

Samsung continue de publier la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour ses smartphones, et le dernier téléphone à obtenir la mise à niveau est le Galaxy A13 ayant le code de modèle SM-A135F.

La mise à jour One UI 5.0 est livrée avec la version du firmware A135FXXU2BVL2 et les goodies One UI 5.0 habituels en plus du correctif de sécurité Android de novembre 2022.









Galaxy A13

La mise à jour est actuellement en cours d’implantation en Arménie, en Azerbaïdjan, en Croatie, en France, en Géorgie, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Kazakhstan, en Pologne, au Portugal, en Serbie, en Slovénie, en Ukraine, en République tchèque et au Royaume-Uni.

Si vous vivez dans l’un de ces pays et que vous n’avez pas encore reçu One UI 5.0 sur votre Galaxy A13, vous pouvez le vérifier manuellement en vous rendant sur votre téléphone. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

