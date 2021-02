Samsung a présenté le Galaxy M02 en Inde il y a quelques jours et aurait annoncé le Galaxy F62 dans le pays à la mi-février. Maintenant, un nouveau rapport affirme que Samsung lancera le Galaxy A12 en Inde la semaine prochaine.

Le Galaxy A12 a été dévoilé en novembre dernier avec un écran HD + Infinity-V de 6,5 pouces et un SoC Helio P35 sous le capot. Le smartphone fonctionne sous Android 10 et est disponible en trois configurations de mémoire avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais on ne sait pas si Samsung les apportera tous en Inde.

Le smartphone alimenté par Helio P35 dispose d’une caméra selfie 8MP à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau et arbore une configuration quadri-caméra à l’arrière comprenant un 48MP primaire, 5MP ultra large, 2MP profondeur et 2MP macro unités.

Le Galaxy A12 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et est livré avec une batterie de 5000 mAh qui tire son énergie via un port USB-C jusqu’à 15 W.

Samsung n’a pas encore entendu parler du lancement en Inde du Galaxy A12 et du Galaxy F62, mais nous nous attendons à ce que le géant sud-coréen de la technologie lance la campagne promotionnelle dans quelques jours s’il apporte ces deux téléphones en Inde ce mois-ci.

