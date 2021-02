Samsung Galaxy A12 pour examen

Le Galaxy A12 fait partie des membres les moins chers de la série A de Samsung et est une caractéristique fréquente de notre tableau des tendances depuis son lancement en décembre. Il est assez différent de la plupart de ses frères et sœurs puisqu’il s’agit de l’un des rares téléphones Samsung à disposer d’un panneau IPS au lieu d’AMOLED, ce dernier étant clairement une partie trop chère pour le budget ciblé.

Et bien que le panneau n’ait pas obtenu la mise à niveau OLED, le Galaxy A12 apporte encore quelques améliorations par rapport à son prédécesseur. Par exemple, il y a une légère bosse dans la taille de l’écran – jusqu’à 6,5 « . Le Snapdragon 450 a été remplacé par le MediaTek Helio P35 SoC, qui augmente considérablement la vitesse d’horloge sur quatre des cœurs Cortex-A53. Les configurations de mémoire sont nombreuses de 3 Go / 32 Go à 6 Go / 128 Go. Cela vous donne plus de choix en plus de l’augmentation de 1 Go de la RAM de base.

Nous nous attendons à ce que la plus grande amélioration soit dans le département de la caméra. Le capteur 13MP a été remplacé par un imageur 48MP beaucoup plus lager. Ces capteurs Quad-Bayer 48MP (ou Tetracell pour utiliser le terme Samsung) ont contribué à améliorer considérablement la qualité de l’image dans le milieu de gamme et c’est formidable de le voir descendre au niveau d’entrée maintenant.

La caméra ultra-large 5MP f / 2.2 et le capteur de profondeur 2MP sont repris du Galaxy A11 et il y a un nouvel ajout même si cela ne fera guère de différence: un jeu de tir macro dédié de 2MP.

L’encoche en forme de goutte d’eau à l’avant abrite une caméra selfie 8MP f / 2.2. Il est quelque peu surprenant de voir Samsung passer d’une apparence perforée à une apparence d’encoche, mais ce sont les performances qui comptent le plus et nous nous assurerons de les examiner en détail dans l’examen.

Une autre grande mise à jour est la capacité de la batterie. Le Galaxy A12 a une unité de 5000 mAh contre 4000 mAh pour l’A11, nous nous attendons donc à voir une augmentation substantielle de l’endurance. La charge de 15 W ne semble pas incroyable, mais ce n’est pas si mal pour un téléphone d’entrée de gamme. Et contrairement aux téléphones premium récents, celui-ci est livré avec le chargeur requis dans la boîte.

Assis confortablement dans la fourchette de moins de 150 €, nous sommes impatients de voir comment le Galaxy A12 fait lors de notre série de tests habituelle et comment il se compare à ses rivaux directs.