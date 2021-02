Samsung Galaxy A12 avec quatre caméras arrière lancées en Inde, le prix commence à Rs 12999

Le Samsung Galaxy A12 est enfin arrivé en Inde, des mois après que Samsung, basé en Corée du Sud, a lancé le smartphone aux côtés du Galaxy A02 sur certains marchés. L’appareil nouvellement lancé est livré avec quatre caméras arrière, une batterie de 5000 mAh et jusqu’à 128 Go de stockage intégré. Il dispose également de 4 Go de RAM et les clients peuvent acheter le Galaxy A12 en trois options de couleurs. Comme son nom l’indique, le smartphone succède au Samsung Galaxy A11 qui a été dévoilé en mars dernier.

En termes de prix, le prix du Samsung A12 en Inde commence à Rs 12999 pour la variante de stockage de base 4 Go de RAM + 64 Go, tandis que l’option de stockage 4 Go de RAM + 128 Go est livrée avec un prix de 13999 Rs. Le smartphone économique sera mis en vente dans les magasins de détail, sur le site Web de Samsung et sur les principaux portails en ligne à partir du 17 février dans les options de couleur noir, bleu et blanc. Les clients de Reliance Jio peuvent acheter l’appareil avec une offre de remboursement instantané d’une valeur de 3 000 Rs sur la recharge prépayée de Rs 349. Les clients Galaxy A12 sur le réseau Vi bénéficieront du double des avantages de données sur la recharge Rs 299 pendant les trois premiers mois, ou les trois premiers. se recharge. Les marchés en ligne proposeront probablement également une offre d’échange et une option de paiement EMI sans frais.

Le Samsung Galaxy A12 arbore un écran HD + TFT de 6,5 pouces et porte le chipset octa-core MediaTek Helio P35. Il est livré avec 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage et exécute Android 10 prêt à l’emploi. De plus, le stockage interne est extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Sa configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec ouverture f / 2.0, un appareil photo ultra grand angle de 5 mégapixels avec ouverture f / 2,2, un appareil photo macro 2 mégapixels avec ouverture f / 2,4 et un 2- capteur de profondeur mégapixel. Pour les selfies, il y a un jeu de tir de 8 mégapixels logé dans une petite encoche.

Les autres fonctionnalités du Galaxy A12 incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Il existe également un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Enfin, le téléphone contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 15 W via le port USB Type-C.