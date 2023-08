Samsung Galaxy A05s arrêté par la FCC, schéma de conception et spécifications de charge révélés

Avec les Samsung Galaxy A04 et A04 sortis en octobre et septembre de l’année dernière, il est presque temps pour les Galaxy A05 et A05 de faire leur apparition. C’est pourquoi le duo a visité diverses agences de certification à travers le monde et l’A05 a récemment été certifié par la FCC.









Captures d’écran de la liste FCC

La liste ne révèle pas grand-chose, mais elle montre le dos du Galaxy A05 et ses capacités de charge. Il semble que les A05 arriveront avec une batterie de 4 000 mAh et une prise en charge de la charge de 25 W. Il s’agit d’un développement intéressant étant donné que le Galaxy A04s dispose d’une plus grande batterie de 5 000 mAh mais d’un support de charge plus lent de 15 W. Là encore, nous prendrions cette information avec un grain de sel car les batteries de 5 000 mAh sont la norme depuis quelques années maintenant, il est donc difficile d’imaginer Samsung mettre un pack plus petit dans sa série bas de gamme.

En ce qui concerne le schéma, il montre à peu près la conception arrière révélant un seul anneau de caméra, qui semble être assez grand pour abriter deux capteurs. Le Galaxy A04s embarque trois caméras.

