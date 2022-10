Samsung Galaxy A04s en examen

Samsung continue d’élargir sa gamme d’entrée de gamme ces derniers temps – vous obtenez le nouveau Galaxy A04e, le Galaxy A13 et le dernier arrivé dans notre file d’attente d’examen, le Galaxy A04s.

Il est livré dans une boîte simple avec un câble USB. Vous devrez fournir votre propre étui et chargeur.

Le Galaxy A04s commence à 190 € en Europe en version 3/32 Go, ou environ 13 500 INR en 4/64 Go. Il n’est surpassé, en termes de prix, que par le Galaxy A13, qui dispose d’un écran plus net et d’un appareil photo ultra-large par rapport aux A04. Le Galaxy A04s compte avec un affichage à 90Hz.

Comme le Galaxy A13, le Galaxy A04s contient une puce Exynos 850 de 8 nm et une batterie de 5 000 mAh.

Nous nous attendons donc à un téléphone avec de bonnes images de l’appareil photo principal, une autonomie solide, mais qu’en est-il du reste de ses appareils photo et des performances réelles ? Si vous êtes intéressé par les Galaxy A04, il serait sage d’attendre notre examen complet.