Samsung Galaxy A04, Galaxy A04e arrivent en Inde

Samsung a officiellement introduit les Galaxy A04 et Galaxy A04e d’entrée de gamme sur le marché indien. Les appareils sont abordables, à partir de 9 299 INR, soit environ 112 $/105 €.

Le fabricant coréen a décidé de ne pas s’associer à Amazon ou Flipkart pour ces lancements et vendra les téléphones sur le site Web de Samsung India et dans certains magasins de détail à travers l’Inde. La vente débutera demain, le 20 décembre.

Le Samsung Galaxy A04e sera proposé en trois configurations de mémoire – 3/32 Go au prix de 9 299 INR, 3/64 Go à 9 999 INR et 4/128 Go à 11 499 INR. Les choix de couleurs sont bleu clair ou cuivre. Nous envisageons un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+, un chipset Helio P35 et un appareil photo 13 MP + 2 MP à l’arrière.

Le Samsung Galaxy A04 est plus grand et plus épais, mais à peine. L’écran est le même et la batterie est de 5 000 mAh, comme l’A04e, tandis que la principale différence est l’appareil photo principal de 50 MP à l’arrière. Les prix sont de 11 999 INR pour la mémoire 4/64 Go et de 12 999 INR pour l’option 4/128 Go. Les couleurs disponibles sont le noir, le vert et le cuivre.

Source