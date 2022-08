Samsung Galaxy A04 Core apparaît sur Geekbench avec des spécifications clés

Samsung a dévoilé le Galaxy A03 Core en novembre dernier et devrait bientôt annoncer le Galaxy A04 Core, qui est apparu sur Geekbench avec ses principales spécifications.

Le Galaxy A04 Core, code de modèle sportif SM-A042F, fonctionne sous Android 12 (probablement Go Edition) et dispose de 3 Go de RAM à bord. Cependant, il pourrait y avoir plus d’options de RAM qui doivent encore être confirmées. Le Galaxy A04 Core est répertorié dans la base de données de référence avec le SoC MT6765V/CB de MediaTek (probablement Helio P35), contredisant les rapports précédents du smartphone ayant un Exynos 850 à la barre.







Samsung Galaxy A04 Core sur Geekbench

Geekbench ne révèle aucune autre spécification du Galaxy A04 Core, mais grâce aux rendus précédemment divulgués, nous savons que le smartphone n’est pas si différent du Galaxy A03 Core. Il contient un écran à encoche et dispose d’une seule caméra à l’arrière.











Les rendus divulgués du Samsung Galaxy A04 Core (Source : WinFuture)

