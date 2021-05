Samsung Galaxy A03s étoiles dans une grosse fuite

L’un des smartphones les plus abordables de Samsung, le Galaxy A02, aurait un successeur avec un certain nombre de mises à niveau. Il s’appellera de manière prévisible Galaxy A03s et la fuite comprend des images détaillées et des spécifications clés.







Samsung Galaxy A03

Pour commencer, le combiné comprendra un lecteur d’empreintes digitales latéral et un port USB-C en bas, ce qui est un gros problème puisque le prédécesseur n’avait pas du tout de lecteur d’empreintes digitales et était livré avec un microUSB daté.

Un panneau LCD IPS de 6,5 pouces couvrira l’avant d’une petite encoche en forme de larme, où résidera un appareil photo 5MP. Le dos comportera un appareil photo principal de 13 MP aidé par deux unités de 2 MP, l’une probablement pour la détection de la profondeur tandis que l’autre pour la macrophotographie.

Nous n’avons pas encore d’informations concernant le prix et la date de lancement, mais nous serons à l’affût d’autres fuites.

