Samsung Galaxy A03 et Galaxy F12 sont les derniers à recevoir la mise à jour Android 13

Samsung voulait terminer l’envoi de sa mise à jour vers One UI 5 basée sur Android 13 d’ici la fin de 2022, mais il semble que ce soit trop optimiste. Nous disons cela parce que la société continue, même aujourd’hui, de déployer le logiciel sur de plus en plus d’appareils.

Dans ce cas, les plus chanceux sont le Galaxy A03 et le Galaxy F12. Bien que le déploiement ne soit pas encore terminé sur tous les appareils éligibles, nous nous rapprochons certainement, car ces deux sont à peu près au plus bas absolu. Il est peu probable qu’il y ait beaucoup d’autres combinés qui n’ont pas encore reçu la mise à jour.

Galaxy F12

Le Galaxy A03 reçoit actuellement la mise à jour Android 13 en Serbie. Il est déployé en tant que version de firmware A035FXXU2CVL4 et apporte One UI Core 5.0 au smartphone bas de gamme. “Core” signifie le fait que ces modèles d’entrée de gamme obtiennent un sous-ensemble des fonctionnalités des modèles haut de gamme, probablement pour ne pas trop taxer le matériel. Espérons que la mise à jour sera bientôt disponible dans d’autres pays.

Le Galaxy F12, en revanche, a toujours été exclusif à l’Inde. Et c’est donc en Inde que le nouveau firmware, version F127GXXU3CVL4, est en train de se déployer. Il est livré avec le niveau de correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige 46 vulnérabilités de sécurité. Cela vaudrait probablement la peine de mettre à jour juste pour ceux-là, sans parler de toutes les nouvelles fonctionnalités que vous obtenez dans One UI 5.0.

Si vous possédez l’un de ces smartphones et que vous n’avez pas encore été informé d’une mise à jour, il peut être judicieux de vérifier manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Vous pouvez juste avoir de la chance.

Source 1 | Source 2