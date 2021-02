Samsung Galaxy A02s en examen

Dites bonjour au Samsung Galaxy A02s, un téléphone d’entrée de gamme qui vise à offrir une expérience smartphone décente à un prix de 150 €.

Le Galaxy A20s est bien fait et se sent bien dans la main. Il est livré avec un câble et un chargeur 15 W, ce qui est plus que ce que vous obtenez avec un téléphone de la série Galaxy S21 de nos jours. Nous regrettons l’omission d’un cas, mais à ces prix, ce n’est pas une surprise.

L’arrière du téléphone a une finition prisme élégante, qui capte la lumière et se reflète dans différentes nuances. Il est également texturé, ce qui confère au téléphone une prise en main confortable. Le Galaxy A02s dispose également de tous les ports et commandes dont vous avez besoin – USB-C, prise casque 3,5 mm, un emplacement pour deux cartes SIM séparées et une carte microSD pour l’extension de la mémoire. Pas mal pour 150 €.

Le Samsung Galaxy A02s partage un plan d’ensemble avec le Galaxy A12 que nous avons récemment examiné. Cela inclut un écran LCD PLS de 6,5 pouces 720x1600px identique, que nous avons trouvé adéquat dans notre examen. Il contraste solide de 1300: 1 et une bonne luminosité d’environ 400 nits (470 en mode automatique max).

Ce qui a permis à Samsung d’abaisser encore le prix des Galaxy A02, ce sont les performances. Le Snapdragon 450 fonctionne parfois un peu lentement et peut être embêté par certaines tâches. Les 3 Go de RAM quelque peu limités n’aident pas non plus. Mais nous nous attendons à ce que le public cible de ce téléphone n’ait pas beaucoup de problèmes avec le type de performances qu’ils permettent.

Ce que le public cible appréciera, c’est la batterie de 5000 mAh. Ce même bloc d’alimentation a obtenu une note d’endurance impressionnante de 123 heures dans notre test Galaxy A12 avec 31 heures d’appel, 16 heures de navigation et 15 heures de lecture vidéo.

Nous avons commencé l’examen des Samsung Galaxy A02, alors restez à l’écoute de nos découvertes!