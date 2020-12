Samsung a récemment annoncé le Galaxy A02 et selon de récentes rumeurs, la société cherche à lancer un smartphone encore plus bas de gamme appelé Galaxy A02. Une liste Geekbench révèle qu’un tel téléphone est en effet en préparation.

La feuille de score montre un téléphone avec le numéro de modèle SM-A022F, qui s’aligne parfaitement avec le schéma de dénomination de la série A. Le Galaxy A02s, par exemple, est SM-A025F / DS / G / M en fonction de la région, cela pourrait donc être le A02 vanille encore plus bas de gamme dont nous parlons ici.

Le nombre limité de spécifications fournies confirme la théorie. Le chipset est comme MediaTek MT6739WW, qui abrite un processeur quad-core avec des cœurs Cortex-A53 cadencés à 1,5 GHz sur la base du processus de fabrication 28 nm. Il s’agit d’un SoC 2017 de puissance inférieure à celle du Snapdragon 450 (14 nm).

Les configurations de mémoire commenceront à partir de 2 Go de RAM au lieu de 3 Go sur les A02. Enfin, le téléphone sera lancé avec Android 10 prêt à l’emploi, ce qui n’est pas une grande surprise étant donné qu’il s’agit de l’un des appareils Samsung les plus abordables.

La source