Selon les utilisateurs en Russie, Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 pour son smartphone économique Galaxy A01, qui a été initialement publié à la fin de 2019 avec Android 10.

La version du firmware est A015FXXU4BUD8 et il contient également le correctif de sécurité d’April. Et bien que nous n’ayons pas le journal des modifications, il n’est pas difficile de supposer ce qui est nouveau.

Les principales modifications et fonctionnalités d’Android 11 et One UI 3.0 devraient être à portée de main – une nouvelle conception d’interface utilisateur gracieuseté de One UI ainsi que des fonctionnalités intrinsèques à Android 11 telles que des autorisations ponctuelles, des bulles de discussion, le regroupement de conversations dans la zone de notification, des contrôles multimédias intégrés dans la nuance de notification et diverses autres améliorations de la sécurité et des performances.

Pour le moment, nous n’avons des informations que pour le marché russe, mais la nouvelle mise à jour ne tardera pas à arriver sur le reste du marché mondial.

