Samsung fournit des solutions audio et vidéo extérieures pour la place Saint-Pierre de la Cité du Vatican – Samsung Global Newsroom

La signalisation extérieure LED Samsung et les solutions audio Harman Kardon sont installées dans l’un des lieux les plus emblématiques au monde pour amplifier l’expérience audio et vidéo des célébrations.

Samsung Electronics renouvelle sa contribution technologique pour le Vatican avec quatre signalisations LED extérieures (série XHB, deux mesurant 7,935 mx 4,83 m et deux mesurant 5,865 mx 3,105 m) et l’audio intégré Harman Kardon pour la place Saint-Pierre. Cette installation fait suite à la précédente collaboration en 2020où deux écrans intérieurs ont été installés dans l’Auditorium Nervi pour permettre à davantage de visiteurs de participer aux cérémonies.

La place Saint-Pierre, fondée sur un plan architectural abritant des signatures illustres et des œuvres d’art intemporelles, accueille diverses cérémonies au cours desquelles le Pape rencontre le public. Conscient des exigences liées au meilleur rendu acoustique et visuel dans un espace extérieur, Samsung a mis à profit son expertise audio et vidéo extérieure. Les quatre panneaux extérieurs LED ont été installés à des points stratégiques de la place pour transmettre une image claire du début des événements ainsi que des solutions audio pour diffuser le message.

Grâce à la technologie LED Signage de Samsung, les spectateurs pourront participer aux cérémonies sur la place Saint-Pierre et en admirer tous les détails. Certifiée IP66, la série XHB reproduit des contenus à fort impact même dans des conditions météorologiques difficiles. De plus, leur boîtier extrêmement compact d’une épaisseur de 99,4 mm les rend parfaitement intégrables dans un espace emblématique tel que la place Saint-Pierre.

L’audio signature de Harman Kardon fournit un son panoramique équilibré qui est distribué dans tout l’espace, transmettant des dialogues clairs pour une expérience immersive et engageante pour les fidèles et les visiteurs. La technologie Adaptive Sound diffuse clairement le son même lorsque le volume des voix est faible pour divulguer chaque élément de la parole, même lors des dialogues les plus chuchotés.

« Chez Samsung Electronics, nous sommes ravis d’apporter notre contribution technologique et de renouveler notre engagement avec la Cité du Vatican », a déclaré Davide Corte, responsable de la division informatique de Samsung Electronics Italie. « Les panneaux LED extérieurs et les solutions audio créent une expérience audio et vidéo immersive au service des visiteurs ainsi que des communautés de fidèles. C’est un honneur pour nous d’être présents avec le meilleur de nos technologies dans un cadre aussi unique et prestigieux que la Place Saint-Pierre.