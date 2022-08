Samsung fournira une mise à jour majeure pour les appareils photo de la série Galaxy S22

Samsung a annoncé aujourd’hui que sa nouvelle mise à jour logicielle pour la série Galaxy S22 apportera un certain nombre d’améliorations aux appareils photo du trio. Les vidéos hyperlapse seront activées pour le téléobjectif et le scanner QR sera amélioré pour une navigation plus facile.











Améliorations de l’application appareil photo Samsung

L’option Hyperlapse de l’application Appareil photo offrait l’enregistrement avec les caméras larges et ultra larges, mais maintenant une troisième option 3x arrive. La société a également confirmé qu’Astro Hyperlapse est actuellement en développement – une fonctionnalité intéressante qui permettra aux utilisateurs d’avoir encore plus de photos artistiques du ciel nocturne.

Le scanner QR disposera d’une plus grande zone de numérisation et proposera d’appuyer pour numériser si l’application ne peut pas trouver le code par elle-même. Il y avait aussi un bogue qui est en train d’être corrigé – vous ne pouviez pas simplement ignorer le message derrière le code QR et vous deviez fermer l’application ou suivre l’URL.

D’autres améliorations concernent les performances HDR et la reproduction des couleurs. L’utilisation de la mémoire et les performances de l’IA dans les modes photo, vidéo et nuit ont également été optimisées. La stabilisation sera également améliorée.

Ces mises à jour de Samsung concernent les smartphones Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Nous ne pouvons qu’espérer que ces améliorations atteindront également les séries phares antérieures.

La source (en coréen)