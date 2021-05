Samsung fournira à la fois des écrans et des circuits imprimés pour les écrans de l’iPhone 13

Le dernier rapport de la Corée suggère que Samsung fournira 110 millions de panneaux OLED pour les iPhone 12 et 13 cette année. Les panneaux de l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max auront un fond de panier en oxyde polycristallin à basse température (LTPO), qui permet un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz sans un énorme coup de batterie.

Les panneaux LTPO seront principalement fournis par Samsung avec une certaine alimentation provenant de LG, mais les circuits imprimés qui connectent l’écran OLED au téléphone proviendront de Samsung Electro-Mechanics et Samsung Display. Le fabricant de circuits imprimés Youngpoong Electronics a été ajouté en tant que partenaire d’approvisionnement via Samsung Display.

La RFPCB (carte de circuit imprimé flexible rigide) est à la fois solide et rigide, mais également flexible et peut accueillir plus de conceptions de produits et une transmission plus rapide des signaux électriques. Les iPhone 13 et 13 mini, qui n’auraient pas un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé, utiliseront une conception FPCB plus conventionnelle et moins chère.

Apple aura besoin d’au moins 169 millions de panneaux OLED pour ses iPhones en 2021 – 110 millions de Samsung Display, 50 millions de LG Display et 9 millions de BOE.

La source | Passant par