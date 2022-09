Samsung fait passer les économies d’énergie au niveau supérieur, en ajoutant 10 % d’économies en plus de la norme d’efficacité la plus élevée – Samsung Global Newsroom

Les appareils Samsung utilisent des fonctionnalités centrées sur l’IA pour aider les utilisateurs à créer des maisons durables en offrant des économies d’énergie qui dépassent la cote la plus élevée de l’industrie

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui comment les appareils éco-responsables de l’entreprise permettent de réaliser les économies d’énergie ultimes à la maison en ajoutant 10 % d’économies supplémentaires à la norme industrielle la plus élevée dans le cadre du nouveau système européen d’étiquetage énergétique.1

“Alors que nous définissons notre vision pour devenir la marque d’appareils électroménagers écoénergétiques n° 1, nous sommes ravis de présenter les appareils et les technologies Samsung qui rendent cela possible”, a déclaré Hyesoon Yang, vice-président exécutif et responsable de l’expérience client des appareils numériques chez Samsung. Électronique. “Grâce à SmartThings Energy qui optimise les fonctionnalités des appareils Samsung, les utilisateurs peuvent profiter des dernières technologies en matière d’appareils tout en étant soucieux de l’environnement à la maison.”

Les réfrigérateurs écoénergétiques n ° 1 offrent un refroidissement avancé et des économies d’énergie

En ce qui concerne la durabilité à la maison, la cuisine est un domaine clé car elle abrite de gros appareils qui fonctionnent en permanence. Le stockage des aliments frais, par exemple, nécessite que les réfrigérateurs maintiennent un fonctionnement continu et, par conséquent, une consommation électrique constante.

Pour résoudre ce problème, les réfrigérateurs de Samsung ont été conçus pour réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone tout en optimisant le stockage des aliments. Les réfrigérateurs Samsung sont classés n ° 1 en matière d’efficacité énergétique dans leur catégorie et, en fait, offrent 10% d’économies supplémentaires en plus de la norme d’évaluation énergétique la plus élevée actuelle. De plus, SmartThings Energy avec AI Energy Mode aide à réduire intelligemment la consommation d’énergie des réfrigérateurs jusqu’à 30 %.2

La technologie SpaceMax™ permet un intérieur spacieux dans les réfrigérateurs sans ajouter de volume à l’extérieur, en utilisant des technologies avancées d’isolation à haute teneur en uréthane. En conséquence, plus de nourriture peut être stockée à des températures optimales sans avoir besoin de plus de puissance.

De plus, des technologies innovantes telles que Twin Cooling Plus™, CoolSelect+ Plus et Metal Cooling aident à refroidir rapidement et à maintenir des températures adaptées aux types d’aliments.

La technologie Twin Cooling optimise et maintient la température et l’humidité du réfrigérateur dans une plage très stable avec des fluctuations de 0,5 °C. CoolSelect+ Plus permet la flexibilité de choisir parmi quatre options différentes à l’intérieur des compartiments, allant du congélateur au refroidissement, ce qui signifie que différents aliments sont conservés dans des conditions identiques sans gaspiller d’énergie en abaissant inutilement les températures. De plus, une fois correctement refroidi, Metal Cooling aide à garder l’air froid à l’intérieur plus longtemps, minimisant les changements de température des aliments et garantissant que les aliments restent frais plus longtemps tout en économisant de l’énergie.

Lavez vos vêtements à moindre coût avec les meilleures économies d’énergie et les laveuses alimentées par l’IA

Les laveuses Bespoke AI ™ de Samsung sont dotées des dernières technologies de lavage offrant aux utilisateurs l’expérience de lessive la plus rapide et la plus puissante tout en offrant une économie d’énergie supplémentaire de 10% en plus de la norme de cote énergétique la plus élevée. De plus, grâce au mode AI Energy, les laveuses peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 70 %3 les plaçant au premier rang des économies d’énergie dans leur catégorie.

Ajoutant à une expérience de lessive durable, la technologie SpaceMax™ offre une capacité spacieuse de 11 kilogrammes afin que les utilisateurs puissent faire des charges de linge plus grandes mais moins nombreuses, réduisant ainsi les cycles de lavage et de séchage globaux à long terme. SmartThings Energy avec mode énergie AI4 optimise les cycles de lavage avec des technologies telles que Ecobubble™, qui réduit la consommation d’énergie en offrant un nettoyage puissant à l’eau froide5 sans avoir à chauffer de l’eau.

De plus, la laveuse et la sécheuse AI utilisent des capteurs avancés pour détecter le poids et la douceur du tissu à chaque brassée. Ces données sont ensuite analysées, fournissant des cycles de lavage et de séchage optimisés et adaptés aux matériaux des vêtements, ce qui permet à l’utilisateur d’économiser du temps et de l’énergie. La fonction réduit la quantité d’eau utilisée de 24 % et distribue également la bonne quantité de détergent, en utilisant le poids de la charge pour calculer l’approvisionnement optimal.

Améliorez le confort de votre maison tout en réduisant votre empreinte carbone grâce au système de chauffage écologique de Samsung

Offrant un ensemble complet pour une maison durable, les systèmes de chauffage écologiques (EHS) de Samsung fournissent le chauffage par le sol et l’eau chaude tout en offrant une économie d’énergie supplémentaire de 10 % par rapport à la norme la plus élevée actuelle. Utilisant un nouveau compresseur Scroll, l’EHS comprime le réfrigérant à une pression beaucoup plus élevée que les unités de chauffage traditionnelles, tandis que la technologie d’injection Flash et une grande zone d’échange de chaleur augmentent le flux de transfert de chaleur.

Alors que la durabilité devient un facteur critique dans notre vie quotidienne, Samsung innove constamment pour créer des appareils électroménagers qui peuvent aider à économiser de l’énergie et des ressources à la maison.

1 Selon la norme énergétique européenne, la cote d’efficacité énergétique la plus élevée pour les appareils ménagers est A pour les réfrigérateurs et les machines à laver et A+++ pour Eco Heating System.

2 Réduit la consommation d’énergie jusqu’à 15 %* grâce à l’algorithme AI qui optimise la vitesse du compresseur et le cycle de dégivrage et permet d’économiser 15 %** supplémentaires en ajustant la température de consigne.

* Disponible pour des modèles spécifiques à partir de décembre 2022 via la mise à jour Wi-Fi. Résultats des tests dérivés de la comparaison de la température de réglage d’usine avec le mode AI Energy et sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et du modèle d’utilisation.

** Le réfrigérateur réglera la température sur Réfrigérateur 5℃, Congélateur -16℃ et cela peut affecter la période de conservation des aliments.

3 Basé sur des tests internes sur le modèle WW11BBA049AB dans des conditions d’utilisation normales. Résultats : Consommation électrique annuelle sans AI Energy Mode = 88,7KWh. Consommation électrique annuelle avec AI Energy Mode = 31,5KWh. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

4 Peut être appliqué lorsque la température de lavage sélectionnée est de 20 ~ 40°C.

5 Testé conformément à la norme CEI 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5E5U4W) par rapport au coton 40 °C sans Ecobubble™ (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier.