Samsung fait passer le mode de vie durable au niveau supérieur au CES 2023 – Samsung Global Newsroom

De nouvelles innovations offrent aux consommateurs davantage de moyens d’économiser de l’énergie, de réduire leurs coûts et de réduire leur impact sur l’environnement

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui des innovations conçues pour ouvrir une nouvelle ère de vie durable. Avec des services tels que SmartThings Energy établissant de nouvelles normes en matière d’efficacité domestique, les derniers appareils électroménagers sur mesure de Samsung permettent aux utilisateurs d’économiser de l’énergie et de l’argent. Associées à des technologies, notamment un nouveau cycle de lavage et un filtre qui réduisent considérablement les émissions de microplastiques des laveuses, les dernières avancées de Samsung permettent aux consommateurs de réduire plus facilement que jamais leur impact sur l’environnement et de soutenir la santé de la planète.

« Les technologies que nous dévoilons au CES 2023 placent la durabilité au cœur de l’expérience utilisateur », a déclaré Moohyung Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D de l’activité Appareils numériques chez Samsung Electronics. “Notre ambition est de devenir la marque d’appareils électroménagers la plus économe en énergie au monde, et nos derniers produits et partenariats contribueront à faire de la vie durable une réalité pour plus de personnes et plus de communautés.”

SmartThings maximise les économies d’énergie

Avec plus de 80 millions d’appareils connectés,1 la plate-forme SmartThings continue de se développer tout en débloquant davantage de moyens pour les utilisateurs de réduire leur empreinte carbone à la maison.

Maintenant, le mode d’énergie AI de SmartThings Energy2 est plus puissant que jamais, offrant un support pour plus d’appareils et de régions et des économies d’énergie encore plus importantes. Cela inclut jusqu’à 15 % d’économies supplémentaires pour les réfrigérateurs compatibles,3 jusqu’à 20% pour les climatiseurs compatibles,4 et jusqu’à 35% pour les laveuses compatibles5 sur certains cycles.6

La première certification SHEMS (systèmes de gestion de l’énergie pour les maisons intelligentes) de l’industrie

Les efforts de Samsung pour enrichir et développer SmartThings Energy ont conduit l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) à décerner à Samsung la première certification SHEMS (Systèmes de gestion de l’énergie pour la maison intelligente) du marché de masse. La certification reconnaît les appareils électroménagers intelligents et les services qui gèrent et automatisent les appareils connectés pour aider les consommateurs à mieux comprendre leur consommation d’énergie, inspirant ainsi un comportement d’économie d’énergie, réduisant les coûts et facilitant les mesures de réponse à la demande qui minimisent le stress sur le réseau.

L’EPA a également décerné le modèle de base des appareils électroménagers Samsung 260 ENERGY STAR® certifications, dont 43 reconnaissances « les plus efficaces ».7 Samsung est un leader de longue date avec plus d’une décennie de leadership en matière de prix ENERGY STAR et un rare récipiendaire du prestigieux prix ENERGY STAR Corporate Commitment Award.

Faire des maisons Net Zero une réalité — Offrir aux ménages le nec plus ultra en matière d’efficacité énergétique

Pour permettre à davantage de personnes de profiter de l’indépendance énergétique à la maison, Samsung a dévoilé la prochaine phase de son initiative de maison nette zéro : le projet Smart City. En collaboration avec Sterling Ranch et son partenaire technologique de longue date Siemens, le projet Smart City contribuera à faire de Sterling Ranch une communauté de logements durables planifiée par un maître conçue pour abriter 30 000 résidents à Littleton, au Colorado.

SmartThings Energy servira de principale application interactive aux résidents pour surveiller les données, les appareils Samsung offrant aux résidents des informations en temps réel sur leur consommation d’énergie, d’eau et de gaz naturel. Dans toute la communauté, des panneaux solaires et des batteries domestiques produiront et stockeront de l’énergie, tandis que des appareils économes en énergie réduiront la consommation d’énergie et surveilleront la consommation d’eau pour économiser les ressources. Associées aux solutions d’infrastructure intelligentes de Siemens associées à la maison intelligente et à la solution d’optimisation énergétique de Resideo Technologies, les technologies Samsung permettront aux résidents de Sterling Ranch de profiter plus facilement d’un mode de vie net zéro.

La collaboration de Samsung avec Resideo s’étend au-delà du projet Smart City. Samsung et Resideo explorent une opportunité d’intégrer les appareils Samsung aux solutions de réseau intelligent de Resideo pour connecter les clients aux programmes de gestion de l’énergie en Californie et au Texas. À l’avenir, ce travail pourrait contribuer à rendre plus de communautés prêtes pour le réseau intelligent en élargissant l’offre de réponse à la demande de Resideo, la meilleure de sa catégorie, et en optimisant les économies de SmartThings Energy.

S’attaquer de front aux microplastiques avec la technologie “Moins de microfibres”

Bien qu’il soit essentiel de réduire l’impact des appareils et des maisons pour créer un avenir durable, d’autres risques clairs et actuels pour l’environnement exigent notre attention. Depuis plus d’un an, Samsung et Patagonia travaillent ensemble pour relever le défi de la perte de microplastiques pendant le processus de lessive et de la pollution des océans et d’autres plans d’eau.

Les nouveaux cycle et filtre Moins de microfibres de Samsung sont les produits de cette collaboration. Une percée dans la lutte contre les microplastiques, le cycle Less Microfiber réduit les émissions de microplastiques jusqu’à 54 %.8 Désormais disponible en Europe, le cycle sera déployé sur les laveuses compatibles en Corée à partir de février de cette année et bientôt aux États-Unis.

Comme le cycle moins de microfibres, le nouveau filtre pour machine à laver développé par Samsung et Patagonia a le potentiel d’avoir un impact réel sur la santé des écosystèmes aquatiques. Le filtre Less Microfiber réduit les émissions de microplastiques en les empêchant de s’échapper dans l’océan à la fin des cycles de lavage. Il sera disponible dans certaines machines à laver Samsung en Europe à partir du second semestre 2023 et peut également être acheté séparément et appliqué à n’importe quelle laveuse sur le marché, quelle que soit la marque.

Les dernières innovations de Samsung en matière de lessive permettront aux consommateurs de réduire plus facilement les déchets environnementaux pour les années à venir. Il en sera de même pour les garanties de 20 ans de ses laveuses et réfrigérateurs.9 Couvrant les technologies d’onduleur numérique des appareils, les garanties ouvrent la porte à des réductions supplémentaires de déchets en prolongeant la durée de vie des laveuses et des réfrigérateurs Samsung. Les réfrigérateurs sur mesure comportent également des panneaux de porte personnalisables qui permettent une utilisation plus longue en permettant aux utilisateurs de mettre facilement à jour la conception de leur appareil existant au lieu de le remplacer par un nouveau.

Grâce à une collaboration étroite, des percées technologiques et un engagement à devenir la marque d’appareils électroménagers la plus économe en énergie au monde, Samsung vise à ouvrir la voie à un avenir plus durable. Visitez Samsung.com pour en savoir plus sur les innovations écologiques que Samsung présente au CES 2023.

1 Depuis décembre 2022.

2 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

3 Disponible sur des modèles spécifiques à partir de mai 2023 via une mise à jour Wi-Fi. Résultats des tests basés sur une comparaison des températures de réglage d’usine des modèles américains avec et sans mode d’énergie AI. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des modèles d’utilisation.

4 Basé sur des tests internes des modèles américains. Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement réel de l’utilisateur et des modèles d’utilisation.

5 Basé sur des tests internes sur le modèle WF8900B avec un IEC de 8 lb, sauf pour le cycle de petite charge (IEC de 4 lb). Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

6 Peut être appliqué aux programmes Heavy Duty, Small Load, Towels et Power Rinse uniquement lorsque la température de lavage sélectionnée est « chaude ».

7 Depuis novembre 2022.

8 Testé avec une charge de 2 kg de sweats à capuche 100 % polyester, en comparant le cycle synthétiques sur le modèle Samsung conventionnel de laveuse européenne WW4000T et le cycle moins de microfibres sur WW7000B. Les résultats peuvent être différents selon les vêtements et l’environnement. Testé par le laboratoire Ocean Wise Plastics.

9 La garantie de 20 ans s’applique uniquement aux moteurs à onduleur numérique des laveuses et sécheuses et aux compresseurs des réfrigérateurs vendus dans l’UE à partir de juillet, en plus des moteurs à onduleur numérique trouvés dans les laveuses vendues et fabriquées aux États-Unis. La garantie est limitée aux produits fabriqués. par Samsung et les fabricants sous-traitants et ne s’applique pas aux produits sous-traités.