Samsung fait allusion à des téléphones pliables «plus minces et plus légers» avant le déballage

Samsung pourrait-il alléger ses smartphones pliables cette année ? TM Roh, le responsable du mobile de l’entreprise, apparemment taquiné une refonte à venir dans un article de blog mardi, juste avant l’événement Unpacked de Samsung le 26 juillet. La prochaine génération de téléphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip pourrait être plus légère et plus fine.

Roh a souligné comment l’entreprise a axé sa philosophie de conception sur le client en associant fonctionnalité pratique, originalité et synergie. Pour le lancement de cette année, il dit que Samsung a « innové pour rendre nos derniers pliables plus minces et plus légers que nos générations précédentes ».

Regarde ça: Nous comparons les caméras du Google Pixel Fold à celles du Samsung Galaxy Z Fold 4 10:36

Le géant de l’électronique a précédemment partagé qu’il présenterait sa prochaine génération d’appareils pliables lors d’Unpacked. Il est prévu que la nouvelle itération des pliables Galaxy inclura le Galaxy Z Fold 5 et le Flip 5. Selon Lisa Eadicicco de CNET, les derniers modèles pliables pourraient être livrés avec une charnière remaniée et un écran plus grand pour le Flip 5.

L’événement se tiendra pour la première fois à Séoul, en Corée, et promet de dévoiler une multitude de nouveaux produits comme des montres intelligentes et des écouteurs. Les clients peuvent recevoir un crédit de 50 $ si vous vous inscrivez pour des précommandes jusqu’au 25 juillet.

En savoir plus sur ce qui, selon les rumeurs, serait révélé lors de l’événement, y compris la Galaxy Watch 6 et un éventuel casque VR. Samsung Galaxy Unpacked sera diffusé en direct sur le site Web de la société le mercredi 26 juillet à 7h00 HE.

