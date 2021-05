Samsung facilite l’utilisation de la blockchain sur les appareils Galaxy avec prise en charge des portefeuilles matériels – Samsung Global Newsroom

Les utilisateurs de Galaxy peuvent désormais importer et gérer tous leurs actifs pour les crypto-monnaies et les DApps dans un emplacement unique, facile à utiliser et sécurisé

Samsung Electronics a annoncé que les utilisateurs de la blockchain peuvent désormais gérer et échanger des actifs virtuels à partir de portefeuilles tiers sur les smartphones Samsung Galaxy. La mise à jour permet aux utilisateurs de blockchain d’accéder et de traiter plus facilement les transactions en important des actifs virtuels stockés sur certains portefeuilles matériels froids vers le portefeuille Samsung Blockchain disponible sur la plupart des smartphones Galaxy.1

La prise en charge des portefeuilles matériels offre à la blockchain Galaxy une expérience utilisateur cohérente de gestion des actifs cryptographiques à partir d’un emplacement pratique. En plus du magasin de clés Samsung Blockchain, les smartphones Galaxy peuvent désormais se connecter à des portefeuilles matériels, notamment le Ledger Nano S et le Ledger Nano X.2 Les utilisateurs de Samsung Blockchain Wallet pourront également se tenir au courant des dernières tendances en matière de crypto-monnaie avec un fil d’actualités dédié dans l’application contenant des articles de CoinDesk, l’un des principaux médias blockchain.

Nouvelles expériences mobiles optimisées par une sécurité avancée

Après son lancement avec le Galaxy S10 en 2019, le portefeuille Samsung Blockchain s’est développé pour prendre en charge certaines des crypto-monnaies les plus populaires, notamment Bitcoin, Ethereum, les jetons ERC, les jetons Tron (TRX) et TRC. Il permet également aux utilisateurs de Galaxy d’explorer des applications décentralisées (DApp) qui utilisent la technologie blockchain pour authentifier l’échange d’actifs numériques. Des jeux aux médias sociaux, en passant par la finance, la sécurité et plus encore, Samsung donne accès aux derniers DApp et propose des recommandations aux utilisateurs dans une variété de catégories.

Pour stocker et gérer les actifs virtuels, les appareils doivent être sécurisés. Les solutions de blockchain mobiles de Samsung sont rendues possibles par la plate-forme de sécurité de niveau militaire Samsung Knox. Les clés privées utilisées pour la crypto-monnaie et les DApps sont cryptées et stockées dans une zone isolée du système d’exploitation principal appelé Samsung Blockchain Keystore. Ces informations sont en outre protégées par un processeur sécurisé et ne sont accessibles qu’en fournissant le code PIN ou l’empreinte digitale du propriétaire de l’actif.

Samsung pense que l’innovation ne peut se produire que grâce à une approche ouverte et collaborative et a ouvert l’accès à son écosystème blockchain avec le SDK Samsung Blockchain. Les développeurs peuvent créer des DApps qui génèrent, stockent et gèrent facilement des comptes blockchain et traitent les transactions avec des API dédiées à chaque système de grand livre. Il fournit également des API permettant aux DApps de signer en toute sécurité pour les transferts d’actifs virtuels à l’aide de portefeuilles matériels tiers.

Plus d’informations sur l’écosystème Galaxy Blockchain et le portefeuille Samsung Blockchain sont disponibles ici.

1 Les appareils Galaxy Smartphone exécutant Android OS 9.0 ou supérieur seront pris en charge, mais la disponibilité peut varier en fonction du modèle et des conditions. Les utilisateurs de smartphones Galaxy qui ne disposent pas du magasin de clés Samsung Blockchain pourront toujours utiliser cette dernière mise à jour en se connectant physiquement au portefeuille matériel pour gérer les actifs ou les clés de la blockchain. Visite ici pour confirmer la disponibilité de l’appareil Samsung Blockchain Keystore.

2 La prise en charge des portefeuilles matériels tiers varie selon le marché. Les fonctionnalités Bluetooth de Nano X peuvent être limitées lors de la connexion au portefeuille Samsung Blockchain.