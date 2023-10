Samsung Exynos 2400 détaillé – CPU 70 % plus rapide, GPU Xclipse 940 avec graphiques AMD RDNA 3

Samsung Semiconductor a organisé son événement System LSI Tech Day à San Jose, en Californie, où nous avons eu un premier aperçu du prochain chipset mobile phare Exynos 2400. L’Exynos 2400 arrivera probablement sur la série Galaxy S24, succédant à l’Exynos 2200 avec la promesse d’un bond massif en termes de performances.

Samsung affirme que l’Exynos 2400 offre une augmentation de 1,7 fois des performances du processeur et une augmentation de 14,7 fois des performances de l’IA par rapport à l’Exynos 2200. Samsung a présenté un nouvel outil d’IA conçu pour les prochains smartphones avec une génération d’IA texte-image mise à jour qui a été présentée en démonstration sur scène. .

Exynos 2400 est équipé d’un GPU Xclipse 940 basé sur l’architecture AMD RDNA 3 offrant un ray tracing mobile qui apporte une expérience plus réaliste dans les jeux avec un rendu des ombres, des reflets et un éclairage global améliorés.

Sur la base de rumeurs et d’une récente fuite de référence, l’Exynos 2400 est fabriqué sur le dernier processus LPP+ 4 nm de Samsung. La puce apportera probablement un processeur à 10 cœurs utilisant une configuration 1+2+3+4 avec tous les cœurs basés sur l’architecture ARMv9. La fuite suggère un cœur Cortex-X4 principal cadencé à 3,1 GHz aux côtés de 2 cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,9 GHz. Les tâches moins exigeantes seront gérées par les 3 cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,6 GHz et les 4 cœurs Cortex-A520 à 1,8 GHz.

Exynos 2400 devrait prendre en charge la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0. Selon les rumeurs, il prendrait également en charge des capteurs de caméra jusqu’à 320 MP et l’enregistrement vidéo 8K à 60 ips via son tout nouveau FAI personnalisé. La connectivité bénéficiera du nouveau modem Exynos 5300 qui sera probablement intégré et offrira une connectivité 5G avec l’Internet des objets à bande étroite (NB-IoT), les réseaux non terrestres (NTN) et la communication par satellite pour les situations d’urgence.

