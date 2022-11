Samsung Exynos 1330 et 1380 certifiés par Bluetooth SIG

Une paire de chipsets Samsung non annoncés est apparue dans la base de données Bluetooth SIG avant leur lancement imminent. Les Exynos 1330 et Exynos 1380 devraient arriver aux côtés des nouveaux téléphones Galaxy de la série A au premier trimestre de 2023. La liste Bluetooth SIG confirme que les deux chipsets à venir prennent en charge la connectivité Bluetooth 5.3 grâce à la puce RF Samsung Bluetooth Controller V6.







Exynos 1380 et Exynos 1330 sur Bluetooth SIG

Exynos 1380 est présenté comme un successeur de l’Exynos 1280 et nous avons déjà vu le nom dans certaines rumeurs plus anciennes du début de cette année. Sur la base de rumeurs, Exynos 1380 pourrait apporter 2 cœurs de processeur ARM Cortex-A aux côtés du GPU Mali-G615 et un modem 5G intégré avec prise en charge de la connectivité mmWave et sub-6Ghz. Samsung se prépare à lancer ses smartphones Galaxy A54 et Galaxy A74, qui pourraient être les premiers appareils alimentés par l’Exynos 1380.

L’Exynos 1330 devrait succéder à l’Exynos 850 d’entrée de gamme de 2020. Les détails sont rares pour le moment, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour que plus de détails sur les spécifications apparaissent.

