Samsung explore la CBDC hors ligne qui fonctionne avec les téléphones Galaxy

Samsung a déclaré qu’une telle CBDC, qui fait référence à une monnaie numérique émise par une banque centrale, fonctionnerait « hors ligne » et pourrait être envoyée entre les propriétaires de son smartphone Galaxy et de ses smartwatches grâce à une puce sécurisée dans les appareils.

Won-Joon Choi, vice-président exécutif de l’expérience mobile de Samsung, a déclaré : « Cette collaboration avec la Banque de Corée nous a permis d’appliquer les innovations de sécurité avancées de Samsung au domaine de la monnaie numérique.

« Nous espérons que notre collaboration apportera une contribution précieuse à l’avancement de la technologie CBDC hors ligne mondiale », a-t-il ajouté.

Des pays allant de la Chine aux États-Unis font progresser leurs recherches et leurs expérimentations avec les soi-disant CBDC dans l’espoir qu’il deviendrait plus facile pour les consommateurs d’envoyer de l’argent instantanément.

La Chine a déjà créé une version numérique du yuan chinois et teste sa CBDC dans de nombreuses villes, tandis que les États-Unis examinent également de près l’opportunité de déployer une version numérique du dollar et comment cela fonctionnerait.

Les aspects pratiques de l’émission de CBDC ont été remis en question par certains commentateurs, étant donné la facilité avec laquelle il est possible d’effectuer des transferts avec les méthodes actuellement disponibles telles que les applications bancaires en ligne et de transfert d’argent, et les crypto-monnaies.

Diverses monnaies numériques développées en privé permettent également aux gens d’effectuer des paiements quasi instantanés. Mais la grande majorité des jetons comme bitcoins sont très volatils. Les stablecoins ont été présentés comme une solution possible à ce problème, bien que les gouvernements se méfient des jetons émis par des entreprises privées.

Pourtant, il reste des maux de tête évidents pour les entreprises lorsqu’il s’agit de règlements instantanés de transactions. La façon dont le système bancaire est mis en place signifie qu’il faut souvent des jours pour que les paiements des clients des commerçants soient effectivement réglés.

Il s’agit d’un problème que les entreprises privées et les gouvernements espèrent résoudre grâce aux nouvelles technologies, notamment la blockchain et les monnaies numériques.