Samsung explique pourquoi l’écran de couverture du Z Flip est si petit

L’un des plus grands changements de conception entre le Galaxy Z Flip de première génération de Samsung et son succès retentissant Z Flip 3 l’année dernière a été l’expansion de l’écran de couverture : l’écran compact à l’extérieur du téléphone pliable.

Samsung a presque doublé la taille de cet écran supplémentaire, le faisant passer d’un petit endroit pour les alertes de notification à un espace plus grand où vous pouvez répondre aux messages, lancer des appels téléphoniques, contrôler votre maison intelligente et même prendre des selfies.

Dominic Preston / Fonderie

Pour certains cependant, ce n’est toujours pas suffisant, les fans réclamant un écran de couverture plus grand avec de l’espace pour des widgets plus grands, un clavier ou même la possibilité d’exécuter des applications complètes. Il existe même une application tierce populaire, CoverScreen OS, qui tente de tenir cette promesse avec un tiroir d’application complet et un clavier entassés dans l’écran dinky.

D’après les sons, certains chez Samsung veulent exactement la même chose.

L’écran extérieur condensé de 1,9 pouces est le bon choix “pour l’instant”, m’a dit Yoojin Hong, vice-président exécutif et chef de l’équipe UX de l’unité commerciale Mobile Experience de Samsung Electronics, lorsque je lui ai parlé à ce conférence technologique IFA de l’année à Berlin.

Hong a expliqué que la décision d’utiliser un petit écran sur le Flip de première génération était motivée par le désir de l’aider à se fondre dans le reste de la conception du téléphone – c’est pourquoi la version plus grande n’a suivi qu’une fois que l’équipe de conception industrielle de Samsung s’est installée. une finition bicolore pour le téléphone de suivi, avec un espace pour que l’écran se fonde parfaitement.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Hong a admis que Samsung avait envisagé un écran de couverture plus grand, peut-être un qui couvre l’ensemble de la face avant du téléphone, qualifiant l’itération actuelle de “compromis” basé sur quelques facteurs.

D’une part, la considération de conception est primordiale pour Samsung, qui voit en interne le cœur de l’attrait du Flip étant qu’il permet aux utilisateurs de “s’exprimer” – trouvé le plus clairement dans la nouvelle option pour définir des images personnalisées, des gifs et même des vidéos comme couverture fonds d’écran.

Ce n’est pas un téléphone dont les spécifications sont susceptibles de dicter la conception de si tôt, et il n’adoptera donc un écran plus grand qu’une fois que Samsung aura trouvé un design qui lui convient.

La batterie est une autre préoccupation clé, a expliqué Hong, et vous pouvez voir pourquoi. La durée de vie limitée de la batterie était le plus gros défaut du Z Flip 3, et bien que le Z Flip 4 de cette année améliore quelque peu les choses, ce n’est toujours pas un téléphone que vous achèteriez pour sa longévité. Les écrans sont l’un des plus grands drains de batterie, et un panneau extérieur plus grand pourrait annuler tout le travail acharné de Samsung en optimisant le Flip 4 pour qu’il dure plus longtemps.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il y a aussi un support logiciel à considérer. Les pliables sont encore un nouveau facteur de forme et les applications doivent être mises à jour pour en tirer le meilleur parti.

Pour l’instant, l’écran de couverture est limité aux propres applications et widgets de Samsung, mais il est difficile de voir que cela reste le cas pour toujours.

Samsung aura plus de mal à persuader les développeurs tiers de prendre en charge l’écran de couverture s’il continue de modifier la taille, les proportions et la résolution de l’écran, il y a donc un avantage pratique à conserver le même design pendant un certain temps. C’est vrai même pour les équipes de développement internes de Samsung, a ajouté Hong, qui auraient tout autant de mal à s’adapter à des conceptions en constante évolution.

Pour le moment, les rivaux de Samsung sont partagés. Le Huawei P50 Pocket utilise un écran extérieur circulaire, un peu plus petit que les Flip 3 et 4. En revanche, le récent Motorola Razr 2022 a un écran relativement spacieux de 2,7 pouces, bien que fonctionnellement, il ne fasse pas grand-chose que la version Samsung ne le fait pas.

Il ne fait aucun doute que l’équipe de conception de Samsung se sentira également satisfaite de son approche par rapport à celle de Motorola, qui voit son grand écran tomber de manière disgracieuse au centre du téléphone, avec une lunette épaisse et inégale autour de lui.

Pour ma part, j’espère que Samsung ne sera pas tenté de trop changer, et certainement pas pour suivre la concurrence. L’écran de couverture du Z Flip est svelte et subtil, avec suffisamment d’espace pour l’essentiel sans détourner l’attention du design.

Tout aussi important, cela a changé la façon dont j’utilise mon téléphone – et c’est aussi le cas pour les autres. Samsung affirme que les utilisateurs de Flip aux États-Unis utilisent leur téléphone en moyenne 3,4 heures par jour, contre 4,7 heures pour les propriétaires de S21.

Nul doute que l’écran de couverture compact est la clé de cette amélioration du bien-être, vous permettant de scanner les notifications et de choisir de les ignorer, de laisser votre téléphone bien fermé jusqu’à ce que vous en ayez vraiment besoin.

Un écran extérieur plus grand peut sembler attrayant au début, mais à ce stade, le Flip devient juste un autre téléphone.