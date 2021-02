Samsung a présenté Single Shot avec la série Galaxy S20.Cette année, il a augmenté l’intelligence de l’IA pour une version bien améliorée pour les nouveaux téléphones Galaxy S21. Voici une explication rapide de ce qui se passe dans les coulisses.

Le Single Shot amélioré prend jusqu’à 10 photos par seconde tout en enregistrant une vidéo pendant 15 secondes (au lieu de 5 secondes sur le S20). La vidéo et les photos sont ensuite analysées par l’IA, qui sélectionne les meilleurs moments et propose des moyens d’améliorer le contenu capturé.

Pour les photos de personnes ou d’animaux de compagnie, il peut appliquer le mode Portrait et rendre l’arrière-plan flou (vous pouvez lire comment l’IA crée des effets bokeh précis ici). Le moteur esthétique regarde les expressions faciales pour déposer des photos où quelqu’un a cligné des yeux ou regarde vers le bas. Ce moteur est formé sur une base de données de 300 000 photos qui ont été sélectionnées par des professionnels.

Un autre moteur IA élimine les photos avec un mauvais cadrage. Cela a été formé sur une base de données encore plus grande de 100 millions de clichés. S’il s’agit plutôt d’une photo de paysage, Smart Crop ne conserve que la partie intéressante et appelle une variété de filtres AI pour modifier les couleurs et l’éclairage.

Ensuite, la vidéo. S’il s’agit d’une scène au rythme lent, le téléphone appliquera un effet d’avance rapide 3x. Si, à la place, il y a une action rapide, il utilisera le ralenti dynamique. Les téléphones S21 ont également des modes vidéo Boomerang, Reverse et Highlight dans leur arsenal.

La vidéo en surbrillance crée automatiquement un diaporama à partir des meilleures photos et des moments les plus intéressants des vidéos.

Une autre astuce intéressante est appelée Scene Relighting. Il utilise un réseau de confrontation générative (GAN) pour imaginer une vidéo time-lapse de 24 heures à partir d’une seule photo. Il sélectionne le ciel, les nuages, les arbres, l’eau, les bâtiments, etc., puis anime la scène du matin au coucher du soleil et même la nuit.

