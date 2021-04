En janvier, Samsung a relancé son programme Upcycle en vous donnant de nouvelles façons d’utiliser les anciens smartphones Galaxy à la maison, au lieu de simplement les jeter ou de les recycler. L’initiative permet aux appareils plus anciens de recevoir une mise à jour logicielle via l’application SmartThings, en les transformant essentiellement en capteurs de lumière, en moniteurs pour bébé et en d’autres solutions de caméra et audio.

Le programme est maintenant disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Corée du Sud. Il permet aux propriétaires de smartphones Galaxy inutilisés de les réutiliser dans certaines parties de leurs maisons connectées.

Vous pouvez utiliser le micro de votre téléphone inutilisé et recevoir des notifications sur votre téléphone principal lorsqu’il détecte un son. Ou il peut allumer automatiquement vos lumières intelligentes lorsqu’il détecte qu’il fait assez sombre.

La surveillance constante peut réduire la durée de vie de la batterie, mais le logiciel spécial qui sera flashé sur l’ancien téléphone est livré avec des optimisations de la batterie qui minimisent la consommation d’énergie.

La liste des appareils initialement disponibles comprend tous les appareils des séries S, Note et Z, sortis à partir de 2018, exécutant Android 9 et supérieur. La société a déclaré que plus d’appareils seraient progressivement inclus au fil du temps.

