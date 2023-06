Samsung étend son programme d’auto-réparation à l’Europe

Après avoir lancé le programme d’auto-réparation Galaxy aux États-Unis l’année dernière et l’avoir étendu à la Corée du Sud le mois dernier, Samsung a maintenant introduit le programme en Europe – d’ici la fin juin, il sera disponible en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suède et Royaume-Uni.

À l’heure actuelle, le programme couvre les trois générations précédentes de produits phares de la série S, les Galaxy S20, S21 et S23, avec des écrans de remplacement, des panneaux arrière et des connecteurs de charge disponibles. Notez que le kit de remplacement d’écran comprend également une nouvelle batterie.

Vous pouvez vous procurer un ensemble d’outils nécessaires pour démonter le téléphone pour un peu moins de 30 €. Un nouveau port de charge pour un Galaxy S20 vous coûtera 50 €, le panneau arrière est à peu près le même, tandis qu’un écran officiel coûte 200 €. Les pièces pour les modèles haut de gamme coûtent plus cher, il en va de même pour les modèles plus récents, par exemple un écran S22 Ultra coûte 310 €. Vous pouvez voir les prix des pièces en Allemagne ici.















Outils • Nouvel écran et batterie • Remplacement du port USB-C • Nouveau panneau arrière

Samsung propose des vidéos d’instructions qui vous guideront tout au long du processus de retrait de l’ancienne pièce et d’installation de la nouvelle (et de toutes les étapes intermédiaires).

Outre les téléphones, les ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 font également partie du programme d’auto-réparation. Les pièces suivantes sont disponibles : boîtier avant, boîtier arrière, écran, batterie, pavé tactile, touche d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales et pieds en caoutchouc.

Samsung travaille avec des distributeurs agréés tels que ASWO et 2Service pour gérer la vente et la distribution des kits de réparation.

Notez que le programme d’auto-réparation est déjà en place dans plusieurs pays, mais d’autres (par exemple le Royaume-Uni) devront attendre la fin du mois avant que les pièces ne soient disponibles. De plus, si vous vous demandez pourquoi il n’y a pas de pièces pour la série Galaxy S23, c’est probablement parce qu’elles sont encore neuves et sous garantie. Cependant, des pièces pour le trio S23 devraient être ajoutées bientôt. Les téléphones S22 ne faisaient pas non plus partie du lancement initial aux États-Unis, ils ont été ajoutés plus tôt cette année.

