La société reconnue comme leader du secteur en part de propriété des brevets 5G

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il s’est classé premier dans le brevet essentiel standard 5G (SEP)1 actions selon une étude d’essentialité des brevets menée par IPlytics,2 une société de renseignements commerciaux basée à Berlin, composée d’économistes, de scientifiques et d’ingénieurs. Les résultats ont été publiés dans le récent rapport d’IPlytics: «Qui mène la course aux brevets 5G? Une analyse du paysage des brevets sur les SEP déclarés et les contributions aux normes. »

Samsung s’est également classé deuxième dans deux autres catégories: part de la 5G accordée3 et brevet actif4 familles,5 et part des familles de brevets 5G octroyées et actives, dont au moins une a été délivrée par l’OEB (Office européen des brevets) ou l’USPTO (United States Patent and Trademark Office).

L’année dernière, Samsung a également mené Brevets 5G à la suite de sa recherche et développement de normes et de technologies 5G.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

1 «Un brevet qui protège la technologie essentielle à une norme», rapport de la Commission européenne – «Définition de l’approche de l’UE en matière de brevets essentiels standard», p1, novembre 2017.

2 «IPlytics a obtenu le« taux essentiel »en créant un ensemble de données aléatoires de 1 000 familles de brevets déclarées pour la 5G (octroyé par l’OEB / USPTO) et en le mappant aux spécifications 5G. [Online]. Disponible: https://www.iam-media.com/who-leading-the-5g-patent-race-patent-landscape-analysis-declared-seps-and-standards-contributions

3 «Un brevet délivré par au moins un des offices de brevets», rapport IPlytics – «qui mène la course aux brevets 5G», p5, novembre 2019.

4 «En statut actif, ce qui signifie qu’il n’a pas expiré, n’a pas été révoqué ou expiré», rapport IPlytics – «qui mène la course aux brevets 5G», p3, novembre 2019.

5 « Un ensemble de demandes de brevet couvrant le même contenu technique ou un contenu technique similaire », [Online]. Disponible: https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families.html