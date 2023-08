Samsung étend son engagement envers le secteur de la santé avec deux nouveaux modèles d’écran – Samsung Global Newsroom

Les HCU7030 et HCF8000 sont conçus pour améliorer l’environnement des chambres de patients grâce à des fonctionnalités spécialisées pour les industries de la santé.

Samsung Electronics a annoncé le lancement de deux nouveaux modèles d’écran destinés au secteur de la santé, conçus pour améliorer l’expérience des spectateurs. Le HCU7030, disponible pour les environnements hospitaliers ou de soins de santé, et le HCF8000, conçu à la fois pour les établissements de soins de santé et les hôtels, apportent une interface de haut-parleur intégrée, des visuels supérieurs avec une résolution 4K et des performances HDR (High Dynamic Range) de pointe pour un utilisateur plus confortable et plus agréable. expérience. Ces modèles sont des Web RTC (Real Time Communication)1 prêt à permettre l’ajout rapide de vidéoconférences.2

« Avec ces nouveaux modèles, Samsung va rapidement faire avancer les engagements que nous avons pris envers l’industrie hôtelière », déclare Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Les nouveaux modèles sont dotés de fonctionnalités uniques et haut de gamme pour améliorer l’expérience utilisateur, favorisant ainsi le leadership des patients et des soins de santé dans divers environnements. »

Avec une évolution croissante vers des solutions d’affichage numérique haut de gamme, la série HCU7030 transforme l’engagement dans la chambre, offrant aux patients une expérience qui leur permet de se sentir comme chez eux. La série HCU7030 intègre l’interface haut-parleur oreiller, permettant aux patients de profiter d’un son clair et du contrôle du téléviseur directement à leur chevet. Il est également équipé d’une suite de gestion d’entreprise pour faciliter l’enregistrement des appareils et des configurations qui permettent plusieurs configurations avec le même profil et des messages de bienvenue pour les nouveaux patients.

La série HCU7030, disponible dans des tailles de 43 à 75 pouces,3 démontre l’engagement de Samsung en matière de sécurité à travers sa certification UL (UL 62368-1 incl. Annexe DVB) et l’utilisation de fiches à trois broches, respectant l’une des normes de sécurité les plus élevées dans les établissements de santé. Ces écrans sont conçus pour être polyvalents et adaptables à divers espaces et applications. Le HCF8000 est un modèle QLED élégant de 32 pouces avec un design fin de 29,9 mm, adapté aux hôtels et aux établissements d’accueil. Il offre aux utilisateurs une expérience immersive, les attirant grâce à ses performances d’image et à sa conception optimales.

Les deux séries comprennent une télécommande multicode qui minimise les interférences potentielles des appareils voisins et un Web RTC pour une assistance médicale virtuelle améliorée. Ces écrans sont également équipés de LYNK Cloud,4 une solution cloud complète permettant un contenu personnalisable, la gestion des appareils à distance et l’accès au divertissement OTT (over-the-top). LYNK Cloud aide également les décideurs à découvrir des informations qui permettent de fournir un contenu optimisé pour mieux servir les intérêts des utilisateurs finaux. Les gestionnaires peuvent tirer parti de cette solution de gestion des chambres pour examiner le contenu avec lequel les clients interagissent, les promotions entrées ou sorties et examiner l’audience du contenu OTT et TV. — permettant l’expérience ultime de contenu en chambre.

Le HCU7030 sera disponible aux États-Unis à partir du 25 août, tandis que le HCF8000 sera disponible aux États-Unis et en Europe à partir du quatrième trimestre 2023.

1 Web RTC sera disponible au quatrième trimestre 2023.

2 Matériel supplémentaire requis pour la vidéoconférence.

3 Le HCU7030 est disponible en modèles 43, 50, 55, 65 et 75 pouces.

4 Samsung LYNK Cloud est disponible à l’achat séparément.