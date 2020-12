SEOUL: Samsung Electronics a annoncé mardi qu’il étendrait la production de panneaux d’affichage à cristaux liquides (LCD) pour téléviseurs et moniteurs, en tant que tendances de rester à la maison du coronavirus la pandémie a créé une hausse de la demande.

La décision de Samsung Display d’étendre la production d’écrans LCD en Corée du Sud pour une période indéterminée remplace son annonce en mars selon laquelle il mettrait fin à toute production d’ici la fin de l’année pour se concentrer sur une technologie plus avancée.

Samsung Display a déclaré que la durée de l’extension dépendrait des conditions du marché. Il avait déclaré à la fin octobre qu’il envisageait une prolongation «à court terme».

Le média local IT Chosun a rapporté plus tôt mardi que la production serait prolongée d’un an à la demande de la division de fabrication des décors de Samsung Electronics, citant des sources de l’industrie technologique sans nom.

Une porte-parole de Samsung Display a refusé de commenter le rapport d’IT Chosun.

La tendance au séjour à la maison suscitée par coronavirus La pandémie a entraîné un pic de 30% en glissement trimestriel de la demande mondiale de panneaux au troisième trimestre de l’année, alors que la demande de téléviseurs et d’ordinateurs portables augmentait, selon le cabinet de recherche technologique TrendForce.

Cependant, la firme a ajouté que l’afflux de plus de capacités de production des fabricants chinois de LCD était susceptible d’aggraver une surabondance de l’offre l’année prochaine.

Samsung avait produit des panneaux LCD en Corée du Sud et en Chine, mais il a vendu plus tôt cette année une participation majoritaire dans son unité de production LCD de Suzhou à l’unité China Star Optoelectronics Technology de TCL Technology Group Corp.