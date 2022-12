Samsung étend Good Lock à plus de pays

La suite de personnalisation Good Lock de Samsung a fait ses débuts en 2016, permettant aux utilisateurs de Galaxy de personnaliser en profondeur leurs téléphones, y compris l’écran d’accueil et de verrouillage, la disposition des applications récentes, le cadran de l’horloge, les paramètres rapides, etc. Cependant, l’application était verrouillée par région et limitée à une douzaine de marchés jusqu’à présent, ce qui signifie que beaucoup ne pouvaient pas en profiter. Aujourd’hui, au moins 20 autres pays et régions y ont accès.





Les douze premiers marchés étaient l’Australie, le Canada, la Chine, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde, la Corée, la Nouvelle-Zélande, Singapour, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils sont maintenant rejoints par Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Colombie, République tchèque, Danemark, Finlande, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal, Slovaquie, Suède et Thaïlande.

La liste est incomplète, car nous comprenons que Samsung n’a pas encore publié de communiqué de presse détaillant la portée de l’expansion du service Good Lock. Une fois qu’il y aura une déclaration officielle, nous vous le ferons savoir.

