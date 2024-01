Samsung étend considérablement son programme de réparation DIY et ajoute le Galaxy S23

Le programme de réparation DIY de Samsung a constitué une amélioration significative par rapport aux options limitées dont disposaient les clients juste avant 2022. Avec une nouvelle mise à jour de la liste des appareils éligibles, Samsung a ajouté le Galaxy S23, le Fold 5, le Flip 5 et même l’un de ses projecteurs. au programme de réparation DIY.

Annoncé dans un article de blog, Samsung a officiellement répertorié quelques appareils qui seraient intégrés au programme d’auto-réparation aux États-Unis. Ce programme permet aux utilisateurs d’acheter des pièces et des kits en ligne via des sociétés comme Je le répare. Les pièces sont toujours authentiques et ont été fournies par Samsung, garantissant que ce par quoi vous remplacez votre écran ou votre batterie est authentique.

La liste des produits ajoutés est étonnamment longue. Comme mentionné, la liste de réparation comprend le téléphone phare de l’année dernière, le Galaxie S23ainsi que certains des appareils les plus fragiles de Samsung, comme le Galaxy Z Fold et le Fip 5. Ce qui est encore plus intéressant et excitant, c’est l’ajout de téléphones non mobiles à la liste, notamment plusieurs téléviseurs de 2023 et certains ordinateurs portables Galaxy Book de Samsung. .

Samsung avait précédemment annoncé que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy S23 seraient bientôt pris en charge, mais cette annonce n’incluait pas les États-Unis. Cet article le plus récent est destiné aux appareils aux États-Unis.

Note: La liste complète des appareils ajoutés au programme de réparation DIY de Samsung se trouve au bas de cet article.

Selon Samsung, il existe quelques limitations pour chaque appareil. Lorsqu’il s’agit de téléphones et de tablettes, les haut-parleurs, le plateau SIM, la touche latérale et la touche de volume peuvent être remplacés. De plus, certaines parties de l’écran, de la vitre arrière et des ports de chargement sont remplaçables. Sur les PC Samsung, les haut-parleurs gauche et droit, les ventilateurs et l’écran peuvent être désactivés. Il en va de même pour la batterie, la touche d’alimentation, le pavé tactile, le caoutchouc et le boîtier.

L’étendue de ce que vous pouvez faire à la maison avec les nouveaux kits de réparation de Samsung s’étend. Actuellement, sur iFixit, le SamsungGalaxy S22 ne peut recevoir qu’un kit écran/batterie, vitre arrière et port de charge. Nulle part il n’existe de kit de réparation de bouton, de haut-parleur ou de plateau SIM disponible. C’est une grande amélioration.

Les nouveaux kits de réparation pour les appareils répertoriés ci-dessous, comme le Galaxy S23 ou le Fold 5, ne sont pas encore disponibles sur iFixit. Samsung ne donne pas de calendrier sur la date à laquelle ces kits de réparation DIY seront disponibles, mais il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’ils commencent à apparaître en ligne.

Téléphones intelligents Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Série Galaxy S23

Série Galaxy S22

Série Galaxy S21

Série Galaxy S20 Comprimés Série Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S7+ PC Galaxy Book2 Pro 15″

Galaxy Book2 Pro 360 15″

Galaxy Book2 Pro 360 5G 13,3″

Galaxy Livre Pro 15″

Galaxy Livre Pro 360 15″ Projecteurs Freestyle Gen 2 avec Gaming Hub Téléviseurs Téléviseur OLED S90C de 77 pouces

Téléviseur Samsung Neo QLED 8K QN990C de 98 pouces

75″ Classe The Frame – Édition Disney100

65″ Classe The Frame – Édition Disney100

55″ Classe The Frame – Édition Disney100

Classe 85″ La Terrasse Plein Soleil Samsung Neo QLED 4K LST9C

Barres de son Barre de son 2,1 canaux HW-A445 avec Dolby et DTS Audio (HW-A445)

Ultra-mince 3.1.2 canaux. Barre de son Dolby ATMOS sans fil + lunette avec Q-Symphony (HW-S80CB)

5.1 canaux. Barre de son Dolby ATMOS sans fil avec Q-Symphony (HW-S68CB)

Sound Tower Audio bidirectionnel haute puissance 210 W avec batterie intégrée (MX-ST5CB) Moniteurs Moniteur ViewFinity S9 5K de 27 pouces

Moniteur incurvé ViewFinity S65UC Ultra-WQHD 100 Hz AMD FreeSync™ HDR10 de 34 pouces

Moniteur incurvé ViewFinity S65VC Ultra-WQHD 100 Hz AMD FreeSync™ HDR10 de 34 pouces

Moniteur de jeu incurvé Odyssey Neo G9 Dual 4K UHD Quantum Mini-LED 240 Hz 1 ms HDR 1000 de 57 pouces

Moniteur intelligent M80C 27″ 4K UHD (blanc)

Moniteur intelligent M80C 27″ 4K UHD (rose)

Moniteur intelligent M80C 27″ 4K UHD (vert)

Moniteur intelligent M70C 27″ 4K UHD (blanc)

Moniteur LED QHD de jeu Odyssey G55C de 27 pouces