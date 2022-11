Samsung établit un nouveau record de vitesse sur 5G – 1,75 Gbps à 10 km de distance

Samsung Electronics a annoncé avoir atteint des vitesses de transfert record sur un réseau 5G mmWave. Les tests ont été réalisés en partenariat avec NBN Co., une société qui fait partie d’un plan d’investissement de 750 millions AUD en Australie. NBN utilise diverses améliorations logicielles pour tirer le meilleur parti du réseau 5G émergent.

Lors du test sur le terrain, l’appareil a atteint une vitesse de téléchargement moyenne de 1,75 Gbps et une vitesse de téléchargement moyenne de 61,5 Mbps. La vitesse de téléchargement maximale était de 2,7 Gbps et cela est réalisé sur une distance de 10 km de la source, ce qui est la partie la plus impressionnante.

Samsung et NBN affirment que cette nouvelle étape est une étape importante dans le développement des réseaux 5G non seulement dans les zones urbaines denses mais aussi dans les zones rurales. Les tests réussis montrent que le réseau 5G a un énorme potentiel à l’avenir.

