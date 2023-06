Samsung établit la barre des solutions de signalisation innovantes et durables avec sept prix – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a une fois de plus présenté son expertise technique et son innovation inégalées à InfoComm 2023, le plus grand salon professionnel de l’audiovisuel en Amérique du Nord. L’événement a eu lieu à Orlando, en Floride, du 14 au 16 juin. Vous trouverez ci-dessous les faits saillants du stand de Samsung à InfoComm 2023.

Durabilité au quotidien avec les solutions de signalisation Samsung

Durabilité est au cœur des solutions de signalisation innovantes de Samsung. L’engagement de Samsung en faveur du développement durable a été reconnu par System Contractor News (SCN), une publication audio et visuelle de premier plan, avec les Installation Product Awards pour la stratégie de produit durable la plus innovante, soulignant les efforts de Samsung pour fournir une stratégie environnementale exceptionnelle dans l’industrie de la signalisation.

De plus, The Wall All-in-One et 2023 Smart Signage (modèle QMC) sont devenus les premiers modèles de signalisation à recevoir des certifications d’empreinte carbone du TÜV Rheinland.1

Le mur de la production virtuelle : redéfinir la création de contenu virtuel

L’un des points forts d’InfoComm 2023 était The Wall : une solution d’affichage modulaire personnalisable qui offre des expériences de visualisation immersives haute résolution. L’écran a été utilisé dans divers environnements, y compris les centres de contrôle de la circulation, les centres de conception automobile et événements de lancement de produit.

Lors de l’événement de cette année, Samsung a collaboré avec Lux Machina, un pionnier de la production virtuelle et ICVFX (In-Camera Visual Effects), pour présenter les capacités de Le mur de la production virtuelle.

Autonomiser les entreprises avec des solutions d’affichage spécifiques à l’industrie

Lors d’InfoComm 2023, Samsung a présenté sa gamme en constante expansion de solutions d’affichage pour diverses industries, allant de l’entreprise et de la vente au détail à l’éducation, des sports, hospitalité et au-delà.

Samsung propose des options personnalisées pour aider les détaillants à répondre aux besoins uniques des clients, des solutions de kiosque, désormais disponibles sur Système d’exploitation Windowspour toucher les écrans.

Lors d’InfoComm 2023, Samsung a continué à progresser dans le secteur de l’éducation avec ses remarquables solutions d’affichage pour la vente au détail. Le lauréat Affichage interactif (modèle WAC) basé sur Android OS a été reconnu comme le produit de collaboration le plus innovant lors des prix des produits d’installation de SCN, offrant aux enseignants et aux entreprises des fonctionnalités, des logiciels et une connectivité de pointe.

Samsung est l’un des fournisseurs de solutions d’affichage les plus reconnus dans le domaine du sport, illustré par le célèbre écran Infinity à Stade Sofi et les dernières solutions LED à Champ Citi et Parc Minute Maid. Lors d’InfoComm 2023, Samsung a présenté la série Outdoor LED Signage XHB qui a reçu les MEILLEURS prix pour les affichages extérieurs de la publication audio et visuelle Commercial Integrator.

Samsung Electronics, leader mondial du marché de la signalisation depuis 14 ans, a répondu aux besoins uniques de diverses industries, repoussant les limites de l’excellence visuelle et de la satisfaction client grâce à ses solutions d’affichage et de signalisation.

Grâce à InfoComm 2023, Samsung a réaffirmé sa position de leader du marché des écrans commerciaux. Samsung continuera de redéfinir les expériences visuelles dans tous les secteurs grâce à des solutions de signalisation exceptionnelles.

1 TÜV Rheinland est un organisme de test mondialement reconnu basé à Cologne, en Allemagne, qui fournit des certifications de qualité et de sécurité dans de multiples industries.